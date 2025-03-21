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Отправку зонда «Венера-Д» сдвинули к середине следующего десятилетия

По словам доктора физико-математических наук Льва Зеленого, российский космический аппарат «Венера-Д» вряд ли отправится ко второй планете от Солнца до 2034-2035 годов. Ранее запуск зонда планировали на 2031-й.

Художественное изображение зонда «Венера-Д» / © НПО им. Лавочкина

Зонд «Венера-Д» станет началом долгосрочной программы изучения Венеры, включающей несколько миссий и спускаемых аппаратов. Цель одной из этих миссий — впервые получить и доставить на Землю образцы венерианской атмосферы.

Напомним, проект миссии «Венера-Д» столкнулся с проблемами в апреле 2022 года, когда «Роскосмосу» пришлось разрабатывать миссию только силами своих специалистов, без участия зарубежных коллег, как планировали ранее.

Зонд «Венера-Д» запустит тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» в середине следующего десятилетия.