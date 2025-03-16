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Инфографика: как изменится численность населения в странах Европы к 2100 году

В последние несколько десятилетий уровень рождаемости в странах Европе упал ниже уровня воспроизводства (позволяет поддерживать численность населения на прежнем уровне), и в будущем этот процесс только ускорится.

Инфографика: прогноз изменения численности населения в странах Европы к 2100 году / © Visualcapitalist

Новая инфографика, созданная на основе прогноза, представленного в докладе ООН «Перспективы мирового населения», показывает, что в большинстве европейских стран численность населения значительно сократится к 2100 году.

Самые значительные изменения произойдут в самых густонаселенных государствах, например в Германии (-13,8 миллиона), Польше (-18,8 миллиона) и Италии (-23,8 миллиона).

Россия и Украина совместно потеряют 40 миллионов человек к 2100 году.

Тем не менее миграция (как внутри континента, так и из-за пределов региона) может способствовать росту численности населения. Это характерно для Великобритании (+4,8 миллиона) и Франции (+1,8 миллиона).

ООН прогнозирует, что только семь европейских стран будут иметь больше жителей в 2100 году, чем в 2025-м.