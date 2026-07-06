Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Как Китай изменил мировую торговлю нефтью: динамика за последние три десятилетия

За последние 30 лет география мировой торговли сырой нефтью претерпела кардинальные изменения. Стремительный экономический рост стран Азии вызвал резкий скачок спроса на нефть, а технологический прорыв в нефтедобыче Северной Америки полностью изменил давно сложившиеся торговые потоки.

Как Китай изменил мировую торговлю нефтью: динамика за последние три десятилетия / © Visual Capitalist

Новая инфографика показывает динамику чистого импорта и экспорта сырой нефти по регионам мира в период с 1990 по 2025 год. Данные основаны на информации ОПЕК, Управления энергетической информации США (EIA) и базы данных UN Comtrade.

Если в начале 1990-х годов Китай практически не импортировал сырую нефть, то к 2025 году его чистый импорт достиг 11,5 миллионов баррелей в сутки, что сделало Китай крупнейшим импортером нефти в мире.

Быстрыми темпами рос и импорт Индии: за тот же период он увеличился с 0,8 до пяти миллионов баррелей в сутки. Сегодня именно Китай и Индия являются основными двигателями роста мирового спроса на сырую нефть.

В начале 1990-х годов Северная Америка была одним из крупнейших чистых импортеров нефти. Однако уже к 2019 году регион превратился в чистого экспортера, а к 2025 году объем чистого экспорта достиг 2,5 миллиона баррелей в сутки.

Главной причиной столь резких изменений стала сланцевая революция в США, которая привела к значительному увеличению внутренней добычи нефти. В сочетании с растущими поставками из Канады это превратило Северную Америку в одного из наиболее важных поставщиков нефти на мировой рынок.

Ближний Восток сохраняет статус мирового экспортного центра. Несмотря на то что основной рост спроса на нефть переместился в Азию, Ближний Восток продолжает оставаться крупнейшим экспортером сырой нефти в мире. В 2025 году чистый экспорт региона составил 16,3 миллиона баррелей в сутки, значительно превысив аналогичные показатели стран СНГ и Африки.