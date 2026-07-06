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Как Китай изменил мировую торговлю нефтью: динамика за последние три десятилетия
За последние 30 лет география мировой торговли сырой нефтью претерпела кардинальные изменения. Стремительный экономический рост стран Азии вызвал резкий скачок спроса на нефть, а технологический прорыв в нефтедобыче Северной Америки полностью изменил давно сложившиеся торговые потоки.
Новая инфографика показывает динамику чистого импорта и экспорта сырой нефти по регионам мира в период с 1990 по 2025 год. Данные основаны на информации ОПЕК, Управления энергетической информации США (EIA) и базы данных UN Comtrade.
Если в начале 1990-х годов Китай практически не импортировал сырую нефть, то к 2025 году его чистый импорт достиг 11,5 миллионов баррелей в сутки, что сделало Китай крупнейшим импортером нефти в мире.
Быстрыми темпами рос и импорт Индии: за тот же период он увеличился с 0,8 до пяти миллионов баррелей в сутки. Сегодня именно Китай и Индия являются основными двигателями роста мирового спроса на сырую нефть.
В начале 1990-х годов Северная Америка была одним из крупнейших чистых импортеров нефти. Однако уже к 2019 году регион превратился в чистого экспортера, а к 2025 году объем чистого экспорта достиг 2,5 миллиона баррелей в сутки.
Главной причиной столь резких изменений стала сланцевая революция в США, которая привела к значительному увеличению внутренней добычи нефти. В сочетании с растущими поставками из Канады это превратило Северную Америку в одного из наиболее важных поставщиков нефти на мировой рынок.
Ближний Восток сохраняет статус мирового экспортного центра. Несмотря на то что основной рост спроса на нефть переместился в Азию, Ближний Восток продолжает оставаться крупнейшим экспортером сырой нефти в мире. В 2025 году чистый экспорт региона составил 16,3 миллиона баррелей в сутки, значительно превысив аналогичные показатели стран СНГ и Африки.
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Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
Новая находка доказывает, что эволюция изобрела как минимум два независимых способа бороться с вирусами. Это открытие кардинально меняет представления о развитии иммунитета и расширяет горизонты для поиска новых лекарств.
В вакууме космоса два металлических предмета, прижатые друг к другу, могут спонтанно свариться без какого-либо нагрева. Из-за отсутствия кислорода на поверхностях деталей разрушается защитный слой, в результате чего свободные электроны начинают мгновенно перемещаться между ними и соединяют два элемента в один монолит.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
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23 Апреля, 2013
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