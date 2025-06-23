Выяснилось, когда незначительный удар становится опасным для самолетов

В конструкциях самолетов нового поколения (например, Boeing 787) доля современных композитных материалов, таких как углепластики, составляет около 50%. При этом композиты уязвимы к скрытым повреждениям, возникающим при столкновении с градом и камнями, падающими инструментами, при жестком приземлении. Такие дефекты опасны потому, что могут оставаться незамеченными, но при этом значительно снижать прочность материала, приводя к внезапным поломкам. Ученые Пермского Политеха провели исследование, чтобы понять, как удары влияют на механическое поведение композитов, и установили пороговую чувствительность — тот уровень повреждений, после которого начинается резкое снижение характеристик материала.

Статья опубликована в журнале Mechanics of Solids. Исследование было выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования России на кафедре «Экспериментальная механика и конструкционное материаловедение» ПНИПУ.

Композиционные материалы, особенно углепластики, все шире используются в авиации, космонавтике, автомобиле- и судостроении благодаря их высокой прочности при малом весе. Однако у них есть недостаток — даже небольшой удар может вызвать существенные внутренние повреждения: расслоение, трещины. Особую опасность представляют так называемые BVID (barely visible impact damage) — повреждения, почти незаметные снаружи, но приводящие к скрытому ухудшению структуры материала изнутри. Такие дефекты могут возникнуть, например, при столкновении самолета с птицами во время полета, градом или камнями на шоссе во время взлета или посадки, из-за упавших инструментов при монтаже. Эти дефекты не всегда видны невооруженным глазом, но могут серьезно снизить прочность конструкции, появляется необходимость в ремонтах и сокращается срок службы самолетов. Поэтому крайне важно понимать, как даже слабые удары влияют на дальнейшее поведение материала под нагрузкой, чтобы предотвратить аварии и обеспечить безопасность.

Поля продольных деформаций образцов / © Олег Староверов, пресс-служба ПНИПУ

Группа ученых кафедры «Экспериментальная механика и конструкционное материаловедение» Пермского Политеха провела серию экспериментов с образцами углепластика.

– Сначала мы определяли исходные механические свойства материала, затем наносили удары падающим грузом с помощью специального оборудования. Энергия варьировалась от 1 до 6 Дж — этого было достаточно, чтобы не разрушить образец полностью, но оставить внутренние повреждения. После этого композиты подвергали растяжению для оценки изменения их прочности и жесткости, – комментирует Валерий Вильдеман, профессор, заведующий кафедрой «Экспериментальная механика и конструкционное материаловедение» ПНИПУ, директор Центра экспериментальной механики, доктор физико-математических наук.

– В результате экспериментов мы установили пороговую чувствительность к удару – это такой уровень повреждений, после которого начинается резкая потеря прочности. То есть качество материала снижается неравномерно. Можно выделить два этапа деградации композитов: плавное снижение свойств и, после определенного уровня повреждений, резкое ухудшение. Как мы выяснили, для показателя прочности этот уровень составил 0,637 относительной единицы энергии удара, а для жесткости – 0,815, – рассказывает Олег Староверов, доцент кафедры «Экспериментальная механика и конструкционное материаловедение» ПНИПУ, старший научный сотрудник Центра экспериментальной механики, кандидат технических наук.

В авиации инженеры могут использовать эти данные для того, чтобы решить, можно ли дальше летать с найденным повреждением крыла или нужно провести срочный ремонт. Если повреждение ниже порога — самолет еще может оставаться рабочем состоянии, но если выше — требуется немедленное вмешательство.

Исследование ученых Пермского Политеха важно не только для теоретического понимания процессов ухудшения качества композитов, но и для практического применения в инженерном деле. Теперь специалисты смогут точнее оценивать степень повреждений конструкций и принимать обоснованные решения об их дальнейшей эксплуатации, что важно в авиастроении, автомобилестроении и других высокотехнологичных отраслях.

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ПНИПУ 1143 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.