Все прекрасно знают, что пиджак — это одежда, а крокодил — это животное. Но классификации в разных языках устроены по-разному. Американцу будет гораздо труднее, чем нам, ответить на вопрос, что такое тарелка, а японец, напротив, одним словом объединит зонтики, плащи и резиновые сапоги. И даже в родном языке: авокадо — фрукт или овощ? А почему у каких-то людей виноград — ягода, а у каких-то — фрукт? И что решил Верховный суд США, когда вопрос о том, чем является помидор, дошел до такого высокого уровня? А если в языке дугум-дани всего два слова для обозначения цветов, значит ли это, что они не способны различать цвета так, как мы?

Фрукты и овощи, цветообозначения, ориентация в пространстве и грамматические категории — все это становится объектом внимания лингвистов, изучающих взаимосвязь между языком и мышлением.

Старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики НИУ ВШЭ Антон Сомин расскажет о том, как язык заставляет (хотя заставляет ли?) людей видеть мир по-разному. Лектор обсудит как люди строят классификации в быту, как в сознании сочетаются наивный и научный взгляд на мир и какую роль в этом играет грамматика.

