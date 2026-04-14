Лекция
6+
Мир сквозь призму языка: как разные языки определяют реальность

Слушатели узнают, как язык заставляет людей видеть мир по-разному.

ВДНХ
25 апреля, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Все прекрасно знают, что пиджак — это одежда, а крокодил — это животное. Но классификации в разных языках устроены по-разному. Американцу будет гораздо труднее, чем нам, ответить на вопрос, что такое тарелка, а японец, напротив, одним словом объединит зонтики, плащи и резиновые сапоги. И даже в родном языке: авокадо — фрукт или овощ? А почему у каких-то людей виноград — ягода, а у каких-то — фрукт? И что решил Верховный суд США, когда вопрос о том, чем является помидор, дошел до такого высокого уровня? А если в языке дугум-дани всего два слова для обозначения цветов, значит ли это, что они не способны различать цвета так, как мы?

Фрукты и овощи, цветообозначения, ориентация в пространстве и грамматические категории — все это становится объектом внимания лингвистов, изучающих взаимосвязь между языком и мышлением.

Старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики НИУ ВШЭ Антон Сомин расскажет о том, как язык заставляет (хотя заставляет ли?) людей видеть мир по-разному. Лектор обсудит как люди строят классификации в быту, как в сознании сочетаются наивный и научный взгляд на мир и какую роль в этом играет грамматика.

Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
14 апреля, 11:53
Александр Речкин
2
# лингвистика
# русский язык
# филология
13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

Биология
# клещи
# медоносные пчелы
# пчела
13 апреля, 12:27
Evgenia Vavilova

«Майорановским фермионам для бедных» нашли практическое применение

Научное сообщество подходит к созданию квантовых компьютеров с разных сторон. В этой гонке технологий даже нежелательный эффект, сопровождающий еще ненайденную частицу, может стать частью вычислительной логики.

Физика
# квазичастицы
# Квантовые точки
# майорановские фермионы
# нулевые майорановские моды
# спин
# топологические кубиты
14 апреля, 08:40
Любовь С.

В ранней Вселенной обнаружили следы самых первых звезд

Астрономы впервые получили одно из наиболее убедительных доказательств существования самых первых звезд во Вселенной. Именно такие объекты могли запустить химическую эволюцию космоса и привести к появлению галактик, планет и в итоге жизни.

Астрономия
# большой взрыв
# вселенная
# Джеймс Уэбб
# первые звезды
# Солнце
# спектральный анализ
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
