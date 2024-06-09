Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Фотограф сделал на iPhone невероятный снимок с оптической иллюзией

Нидерландский фотограф Роб Хоймейкерс во время прогулки недалеко от Амстердама запечатлел красивый пейзаж с каналом и дорогой, закрытой на ремонт.

Снимок Хоймейкерса с оптической иллюзией / © Rob Hoeijmakers

Хоймейкерс настроил свой iPhone 12 mini так, чтобы выбрать правильный ракурс и обеспечить идеальное разделение между различными элементами. В итоге получился невероятный снимок с оптической иллюзией: все выглядит как соединение разных сред, но на самом деле представляет собой одно изображение.

Хоймейкерс на следующий день разместил фото в социальных сетях, где оно стала активно набирать популярность.