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Голливудские актеры могут потерять работу: режиссеры заинтересовались генератором видео Sora

В середине февраля компания OpenAI представила новую нейросеть Sora — программу на базе искусственного интеллекта для преобразования текста в видео. Недавно возможности Sora оценили голливудские режиссеры.

Логотип компании OpenAI / © OpenAI

Технический директор OpenAI рассказал журналистам Bloomberg, что у компании есть продуманная стратегия поэтапного внедрения ИИ в сферу кино. Хотя его использование в коммерческих фильмах сегодня представляется взрывоопасной темой на фоне опасений, что это приведет к сокращению рабочих мест.

Тем не менее некоторые режиссеры уже воспользовались возможностями новых технологий. Например, Тайлер Перри использовал изображения, созданные искусственным интеллектом, как в последнем сезоне «Настоящего детектива», так и в популярном фильме ужасов «Поздний вечер с дьяволом».