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Смартфоны Samsung сделали снимки Земли из стратосферы
Специалисты компании Samsung отправили новые Galaxy S24 Ultra в стратосферу, чтобы продемонстрировать мощность камеры своего флагманского смартфона.
Четыре смартфона прикрепили к разным стратостатам, которые поднимались в небо на высоту 35 километров в период с 25 по 31 января 2024 года из Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса, Гранд-Каньона и Сьерра-Невады.
В результате удалось получить великолепные снимки Земли из стратосферы.
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Трехмерное моделирование красных сверхгигантов позволило международной команде астрофизиков лучше понять необычные наблюдательные данные, полученные от Бетельгейзе. В своей новой работе ученые показали, что такие наблюдения можно объяснить «кипением» или, точнее, крупномасштабным конвективным движением атмосферы звезды.
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