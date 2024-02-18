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Лунный посадочный модуль Nova-C прислал первые снимки из космоса
Американская компания Intuitive Machines опубликовала первые изображения, которые прислал посадочный модуль Nova-C. Фото были сделаны вскоре после отделения аппарата от второй ступени Falcon 9.
Ракета Falcon 9 отправила лунный модуль Nova-C компании Intuitive Machines к естественному спутнику Земли. Запуск состоялся 15 февраля 2024 года.
Посадка модуля ожидается 22 февраля. Местом прилунения должен стать ударный кратер Малаперт А, расположенный в области южного полюса Луны.
В случае успеха Intuitive Machines станет первой частной компанией, которой удалось решить задачу доставки грузов на Селену.
Исследователи из США и Китая определили генетические механизмы, лежащие в основе разнообразия форм листьев у растений. Полученные данные позволят адаптировать растения к разным климатическим зонам и повысить их урожайность путем управления формированием листьев на генетическом уровне.
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Исследователи из США и Китая определили генетические механизмы, лежащие в основе разнообразия форм листьев у растений. Полученные данные позволят адаптировать растения к разным климатическим зонам и повысить их урожайность путем управления формированием листьев на генетическом уровне.
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Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
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