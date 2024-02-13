Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Видео: рождение буроголовой коаты на большой высоте, которое едва не закончилось трагедией

В джунглях на северо-западе Эквадора в январе 2024 года зоозащитники стали свидетелями удивительного события. Они впервые в истории запечатлели на видео самку буроголовой коаты (Ateles fusciceps), рожающую на большой высоте.

Буроголовая коата / © Wikipedia

Съемочная группа наблюдала, как в первые мгновения своей жизни детеныш буроголовой коаты опасно повис на пуповине на высоте более 15 метров.

Люди опасались, что новорожденный может упасть и разбиться, но все завершилось успешно.

© ABC News