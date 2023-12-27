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Робот Tesla ранил инженера на заводе в Техасе
На заводе компании Tesla в Техасе (США), где собирают знаменитые электромобили, произошло ЧП. Робот, предназначенный для сборки и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей для электромобилей, «напал» на инженера, который проводил диагностику программного обеспечения.
Издание Daily Mail сообщило, что робот нанес удар мужчине в левую руку в тот момент, когда человек программировал других роботов неподалеку. В результате рабочий получил открытую рану.
Описанный выше случай произошел два года назад и стал известен общественности после публикации отчета компании Tesla о травмах за 2021 год, подготовленного для властей Техаса, чтобы сохранить налоговые льготы. В документе утверждается, что инженеру не потребовался больничный.
В ноябре робот случайно раздавил человека, приняв его за коробку с овощами. Это произошло в Южной Корее.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
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Метаанализ выявил устойчивую линейную зависимость между употреблением моркови в пищу и снижением у людей риска развития онкологических заболеваний.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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