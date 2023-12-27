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Робот Tesla ранил инженера на заводе в Техасе

На заводе компании Tesla в Техасе (США), где собирают знаменитые электромобили, произошло ЧП. Робот, предназначенный для сборки и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей для электромобилей, «напал» на инженера, который проводил диагностику программного обеспечения.

Роботы-гуманоиды Optimus, которых производит Tesla / © Tesla

Издание Daily Mail сообщило, что робот нанес удар мужчине в левую руку в тот момент, когда человек программировал других роботов неподалеку. В результате рабочий получил открытую рану.

Описанный выше случай произошел два года назад и стал известен общественности после публикации отчета компании Tesla о травмах за 2021 год, подготовленного для властей Техаса, чтобы сохранить налоговые льготы. В документе утверждается, что инженеру не потребовался больничный.

В ноябре робот случайно раздавил человека, приняв его за коробку с овощами. Это произошло в Южной Корее.