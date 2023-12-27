  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
24 минуты назад
Рейтинг: +479
Посты: 1297

Робот Tesla ранил инженера на заводе в Техасе

На заводе компании Tesla в Техасе (США), где собирают знаменитые электромобили, произошло ЧП. Робот, предназначенный для сборки и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей для электромобилей, «напал» на инженера, который проводил диагностику программного обеспечения.

Сообщество
# Tesla
# Роботы
# технологии
Роботы-гуманоиды Optimus, которых производит Tesla / © Tesla
Роботы-гуманоиды Optimus, которых производит Tesla / © Tesla

Издание Daily Mail сообщило, что робот нанес удар мужчине в левую руку в тот момент, когда человек программировал других роботов неподалеку. В результате рабочий получил открытую рану. 

Описанный выше случай произошел два года назад и стал известен общественности после публикации отчета компании Tesla о травмах за 2021 год, подготовленного для властей Техаса, чтобы сохранить налоговые льготы. В документе утверждается, что инженеру не потребовался больничный.

В ноябре робот случайно раздавил человека, приняв его за коробку с овощами. Это произошло в Южной Корее. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий

Дмитрий GF
Дмитрий GF
1 минута назад
-
0
+
"В документе утверждается, что инженеру не потребовался больничный." Компенсации тоже не потребовались?
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Дек
Бесплатно
Неизвестные факты об отечественных компьютерах
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
27 Дек
700
Ботаника. Великолепие растительной жизни
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Дек
500
Грузинские новогодние традиции
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Дек
Бесплатно
Принц Шарль-Жозеф де Линь
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
28 Дек
Бесплатно
Музеи мира: Лувр
КЦ «Зодчие»
Москва
Лекция
28 Дек
Бесплатно
Ракетопланы и люди: «Буран» и другие. Взгляд со стороны медицины и психологии
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
28 Дек
500
Искусство Италии VII-I вв. до н.э.
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
30 Дек
Бесплатно
Флора и растительность севера Среднесибирского плоскогорья
Центр «Архэ»
Онлайн
Мастер-класс
30 Дек
Бесплатно
Наука под микроскопом
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 20:07
Мария Азарова

Эксперимент показал, как живые новогодние деревья влияют на состав воздуха в комнате

До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.

Химия
# воздух
# елка
# летучие органические вещества
# ЛОС
# монотерпены
# Новый год
# хвойные растения
# химический состав
Вчера, 13:59
Ростех

Прививки и аллергия: есть ли связь

Вопрос о том, влияют ли прививки на развитие аллергии, волнует многих. Все потому, что за последние десятилетия количество больных аллергией резко выросло. Разбираемся в том, есть ли связь между вакцинацией и развитием аллергии вместе с советником по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, доктором медицинских наук, профессором Игорем Никитиным.

Ростех
# аллергия
# вакцинация
# иммунитет
# инфекции
# прививка
Позавчера, 18:38
Юлия Трепалина

Двести научных работ показали, как морковь влияет на риск рака

Метаанализ выявил устойчивую линейную зависимость между употреблением моркови в пищу и снижением у людей риска развития онкологических заболеваний.

Медицина
# здоровое питание
# морковь
# Овощи
# онкозаболевания
# онкологические заболевание
# питание
# профилактика рака
# риск возникновения рака
22 декабря
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
21 декабря
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
Позавчера, 20:07
Мария Азарова

Эксперимент показал, как живые новогодние деревья влияют на состав воздуха в комнате

До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.

Химия
# воздух
# елка
# летучие органические вещества
# ЛОС
# монотерпены
# Новый год
# хвойные растения
# химический состав
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
21 декабря
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
22 декабря
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Биолог ТюмГУ нашла редкие растения ХМАО

    15 минут назад

  2. В Пермском Политехе рассказали, как слетать на море зимой и не заболеть

    58 минут назад

  3. Цвет «дымки» от шампанского объяснили криогенными процессами

    2 часа назад

  4. В Сколтехе выяснили, как получить ДНК высокого качества из морских образцов

    2 часа назад
Выбор редакции

Первые роды косатки в неволе в России: врачи и ученые рассказали Naked Science о рисках

Позавчера, 12:09

Последние комментарии

Дмитрий GF
1 минута назад
"В документе утверждается, что инженеру не потребовался больничный." Компенсации тоже не потребовались?

Робот Tesla ранил инженера на заводе в ТехасеРобот Tesla ранил инженера на заводе в Техасе

Ринат Закиров
16 минут назад
Космические деньги тратят на пиар проекты, не имеющие перспектив и реальной пользы. В то же время, совсем рядом, в Судане, Йемене дети с голоду

Появились новые кадры со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые кадры со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Александр Бутюгин
1 час назад
Иван Колупаев, Биосфера - это и есть жизнь. Она создала и нас. Но мы неблагодарны ей, так как считаем себя центром вселенной. Все, что не по нам - то

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Дмитрий Седов
1 час назад
Великое дело ! ) между прочим Гюстава Эйфеля вначале тоже воспринимали скептически .

Появились новые кадры со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые кадры со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Alexey Vinogradov
1 час назад
Культурные люди открывают игристое без хлопков и пены ))

Цвет «дымки» от шампанского объяснили криогенными процессамиЦвет «дымки» от шампанского объяснили криогенными процессами

Артём Климов
3 часа назад
19 полёт и так был последним и прошёл успешно, заголовок кликбейтный.

Не дотянула до юбилейного полета: ступень B1058 ракеты Falcon 9 вышла из строяНе дотянула до юбилейного полета: ступень B1058 ракеты Falcon 9 вышла из строя

Igor Niko ov
4 часа назад
Фантастика, конечно, 260 тонн в многоразовом сценарии! Сама по себе история крутая, старания инженеров, обслуживающего персонала.

Не дотянула до юбилейного полета: ступень B1058 ракеты Falcon 9 вышла из строяНе дотянула до юбилейного полета: ступень B1058 ракеты Falcon 9 вышла из строя

Jora Bayramow
6 часов назад
Денис Савичев, в какой-то степени с вашими доводами и выводами насчёт ИИ на современном этапе развития человеческой цивилизации я согласен. Но

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художникаИскусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

Виктор Зайцев
8 часов назад
2, 4, 7, 9, - нормально, конечно, но это вообще ни разу не уровень финалистов для любого серьёзного фотоконкурса, а тем более "Десять ЛУЧШИХ ФОТОГРАФОВ

Лучшие снимки дикой природы, получившие награду One Eyeland Photography Awards 2023Лучшие снимки дикой природы, получившие награду One Eyeland Photography Awards 2023

Чижик Пыжик
8 часов назад
Никогда не понимал этого ожелтения экранов объяснением плохим влиянием на сон. Вопрос не в цвете должен быть в первую очередь, а в яркости — чем

Ученые оспорили влияние цвета экрана на внутренние часы человекаУченые оспорили влияние цвета экрана на внутренние часы человека

Иван Колупаев
9 часов назад
Иван Тереня, ох уж эти старички вечно им интересно чем "молодежь" (50+) занимается за закрытыми дверями. Руссо туристо облико морале 🙄

Появились новые кадры со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые кадры со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Марат Назмутдинов
9 часов назад
Михаил Котик, жизненный опыт заставил быть недоверчивым к грандиозным обещаниям. По мелочам, и то врут частенько.

Появились новые кадры со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые кадры со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Mikhail Khramov
10 часов назад
Он им нужен. У них нет земли, где строить, поэтому только и остается, что в высоту, как в Сингапуре и Гонконге. Сарказм. Ну да ладно, инвесторам виднее,

В ОАЭ возобновят строительство самого высокого жилого небоскреба в миреВ ОАЭ возобновят строительство самого высокого жилого небоскреба в мире

Affidavit Donda
12 часов назад
Упарывает? :-)))

Веселого Рождества: врачи предупредили о повышенном риске сломать пенис в праздникиВеселого Рождества: врачи предупредили о повышенном риске сломать пенис в праздники

Affidavit Donda
12 часов назад
И опять ты выдал очередной бессвязный вскудкудах. За что тебе только платят?

Веселого Рождества: врачи предупредили о повышенном риске сломать пенис в праздникиВеселого Рождества: врачи предупредили о повышенном риске сломать пенис в праздники

Affidavit Donda
12 часов назад
Жаль, конечно, но у Илона Эрроловича много. :-)))

Не дотянула до юбилейного полета: ступень B1058 ракеты Falcon 9 вышла из строяНе дотянула до юбилейного полета: ступень B1058 ракеты Falcon 9 вышла из строя

Михаил Котик
13 часов назад
Марат Назмутдинов, у тебя вроде мусульманское имя. По какой причине так сильно не веришь братьям?

Появились новые кадры со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые кадры со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Ashir Kassimov
14 часов назад
По поводу стрептококка правда. Сам столкнулся, после частых ангин теперь что то не понятное происходит с суставами. Есть мнение что этот

Прививки и аллергия: есть ли связьПрививки и аллергия: есть ли связь

Иван Колупаев
15 часов назад
Гена Пастухов, уже скажите что конкретно вам не нравится. Заинтриговали 😏

«Мы с вами всего один пиксель, если обнимемся». Разговор про работу геодезиста с Александром Савиловым«Мы с вами всего один пиксель, если обнимемся». Разговор про работу геодезиста с Александром Савиловым

Иван Колупаев
15 часов назад
А я предупреждал 😏

Веселого Рождества: врачи предупредили о повышенном риске сломать пенис в праздникиВеселого Рождества: врачи предупредили о повышенном риске сломать пенис в праздники

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно