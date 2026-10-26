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В горах Китая строят гигантский мост с помощью интеллектуальных башенных кранов

Китайская компания Zoomlion поставила два мощных башенных крана R4300-200 для строительства моста через озеро Лугуху на юго-западе Китая. Максимальная грузоподъемность каждого крана составляет 200 тонн, а длина стрелы достигает 80 метров. С их помощью строители завершили возведение главной опоры высотой 283 метра со стороны Шангри-Ла.

В горах Китая строят гигантский мост с помощью интеллектуальных башенных кранов / © Zoomlion

Мост входит в состав скоростной автомагистрали Сичан — Шангри-Ла. Строительство в горной местности требует высокой точности при подъеме и установке крупных конструктивных элементов. На объекте задействовали два башенных крана Zoomlion R4300-200 — по одному для каждой из главных опор моста. Эта техника предназначена для подъема тяжелых грузов на большой высоте и сочетает высокую грузоподъемность с автоматизированными системами безопасности и возможностью дистанционного управления.

По данным Zoomlion, краны оснащены более чем 20 интеллектуальными функциями управления и безопасности. Среди них — предотвращение столкновений, автоматическая корректировка скорости работы в зависимости от нагрузки и системы, препятствующие самопроизвольному опусканию подвешенного груза. Эти возможности оказались особенно востребованы при завершении последних 103 метров опоры со стороны Шангри-Ла. Строителям предстояло установить заключительные стальные и бетонные секции над центральной поперечной балкой. Переменный ветер осложнял стабилизацию груза и точное совмещение конструктивных элементов.

Операторы могли наблюдать за подъемными работами с помощью видеокамер и дистанционно управлять кранами с земли. Такая система обеспечивала хороший обзор устанавливаемых элементов и позволяла вносить точные корректировки непосредственно во время монтажа.

По заявлению Zoomlion, подъем и установка секций опоры прошли безопасно. При этом компания не уточнила полную длину моста и предполагаемые сроки открытия всего перехода для движения.

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