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Почему полотенце нельзя стирать с футболками?
Чтобы сэкономить время, иногда хочется постирать одновременно все грязные вещи. Однако полотенца с одеждой, например футболками, стирать вместе не рекомендуется.
Полотенца и футболки требуют разного режима стирки. Полотенца почти всегда остаются влажными. К тому же после использования на них остаются частицы кожи, пот и кожный жир. В итоге полотенца превращаются в идеальную среду для размножения бактерий. Чтобы полотенце стало чистым, его рекомендуется стирать при температуре 60 градусов Цельсия.
Вот только этот режим стирки не подходит футболкам. Они при 60 градусах иногда садятся. При производстве одежды хлопковые нити на фабриках растягивают, но в горячей воде они стягиваются обратно. Оптимальный режим для стирки футболок — 30-40 градусов.
Что будет, если постирать вместе полотенца и футболку при 30 градусах? Многие бактерии в этом случае выживают. К тому же они могут перебраться прямо с одной вещи на другую.
Получается, стирая футболки вместе с полотенцами, люди, выбрав любой режим, совершают ошибку. Таким образом, футболки рекомендуется стирать отдельно, полотенца — отдельно. К тому же это простое правило не только способствует гигиене, но и помогает сохранить качество вещей.
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