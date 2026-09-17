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Впервые показана секция VPM, которая втрое увеличит ударную мощь подлодок Virginia
Компания General Dynamics Electric Boat опубликовала фотографию первой полностью изготовленной секции Virginia Payload Module (VPM) для перспективных атомных подводных лодок типа Virginia Block V. Новая секция значительно увеличит их ударные возможности.
General Dynamics Electric Boat впервые показала секцию VPM будущей подводной лодки USS Arizona (SSN-803). На снимке готовая секция находится на барже, предположительно перед транспортировкой на предприятие GD Electric Boat в Гротоне, штат Коннектикут, где она будет установлена в составе корпуса субмарины.
USS Arizona станет первой подводной лодкой ВМС США, оснащенной VPM, хотя в строй она войдет второй среди кораблей серии Block V — после USS Oklahoma (SSN-802). Всего секцию VPM получат 19 субмарин: 12 лодок Block V и еще семь представителей Block VI, строительство которых рассчитано примерно на два ближайших десятилетия.
VPM более чем втрое увеличит количество ячеек вертикальной пусковой установки на USS Arizona по сравнению с предыдущими лодками этого типа. Секция позволит разместить до 28 дополнительных ракет класса Tomahawk в четырех увеличенных пусковых контейнерах, каждый из которых рассчитан на семь ракет. С учетом двух расположенных в носовой части лодки шахт Virginia Payload Tube, каждая из которых может вместить по шесть ракет, общее количество ракет в вертикальных пусковых установках достигнет 40 единиц.
Вместо ракет Tomahawk каждый контейнер VPM может также использоваться для размещения трех гиперзвуковых планирующих боевых блоков Conventional Prompt Strike (CPS).
Каждая из 19 субмарин с VPM будет примерно на 25 метров длиннее своих предшественниц. Сама секция занимает около 56 метров из общей длины лодки, составляющей примерно 140 метров. Все эти субмарины также получат модернизации, внедренные на более ранних сериях. В их числе — новая боковая гидроакустическая антенна, впервые примененная при строительстве лодок Block V.
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