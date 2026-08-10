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Многоцелевое грузовое судно впервые оснастили 22-метровым турбопарусом

Компания bound4blue, специализирующаяся на технологиях ветровой тяги, завершила установку 22-метрового всасывающего паруса на 89-метровом грузовом судне Na Hiro E Pae. Таким образом, оно стало, как утверждает разработчик, первым в мире многоцелевым судном, оснащенным ветровой силовой установкой.

Судно Na Hiro E Pae / © bound4blue

Монтаж оборудования выполнили на верфи Astilleros Armon Vigo в Испании по заказу греческой судоходной компании Société de Navigation des Australes SNA Tuha’a Pae.

Судно способно перевозить до 200 пассажиров и 1500 тонн грузов между Таити и островами Тубуаи (Австральскими островами). Ожидается, что благодаря автономной системе ветровой тяги оно сможет сократить потребление энергии примерно на 10 процентов. Корабль будет работать на маршруте параллельно с уже эксплуатируемым с 2012 года судном Tuhaa Pae IV.

Установленная на судне технология получила название eSail. По данным разработчика, она способна создавать тягу, в семь раз превышающую тягу обычного жесткого паруса аналогичного размера. Благодаря высокой эффективности сравнительно компактная установка позволяет добиться заметной экономии топлива, не мешая погрузке и разгрузке — особенно важному требованию для многоцелевых судов.

Принцип работы eSail основан на управлении воздушным потоком. Автономный вертикальный парус с помощью системы всасывания направляет воздух вдоль своей широкой аэродинамической поверхности. Возникающая при этом подъемная сила преобразуется в дополнительную тягу, снижая нагрузку на основные двигатели судна.

За счет принудительного перемещения воздуха вдоль поверхности паруса система предотвращает срыв потока, который обычно ограничивает эффективность традиционных парусов. Благодаря этому аэродинамическому эффекту установка способна создавать значительно большую тягу при относительно небольшой площади, что непосредственно приводит к снижению расхода топлива и выбросов от двигателей.

Компактная конструкция eSail обеспечивает высокую эффективность при небольших габаритах. Благодаря этому на палубе сохраняется достаточно свободного пространства для погрузочно-разгрузочных работ, а судно при этом может использовать энергию ветра.

На Na Hiro E Pae всасывающий парус работает в сочетании с целым комплексом других экологичных технологий. Двигатели судна рассчитаны на использование биотоплива и электронного топлива — как только такие виды топлива станут доступны на соответствующих региональных рынках. Кроме того, судно оснащено электрической движительной системой с гребными колонками, эффективными системами обращения с отходами и автономной системой обеспечения пресной водой. Все эти решения призваны повысить экологичность судна, одновременно сохранив его возможности по перевозке пассажиров и грузов.