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Инфографика: где в ЕС самая высокая инфляция

Инфляция — это устойчивое повышение цен на товары и услуги. На инфографике показан годовой уровень инфляции в странах Евросоюза в июне 2026 года.

Инфографика: где в ЕС самая высокая инфляция / © Евростат

Евростат в июне 2026 года зафиксировал годовую инфляцию в странах Евросоюза на уровне 2,9 процента, в еврозоне — 2,8 процента.

По сравнению с маем 2026 года годовая инфляция снизилась в 22 странах ЕС, не изменилась в трех. При этом инфляция выросла в двух странах. На Кипре она составила 4,1 процента по сравнению с майскими 3,5 процента. В Литве показатель вырос с 5,1 до 5,4 процента.

Самую высокую годовую инфляцию зафиксировали в Румынии — 9,2 процента. Следом идут Литва (5,4 процента) и Болгария (5,2 процента).

Самую низкую инфляцию зарегистрировали в Швеции — один процент. Также в тройку стран с самой низкой инфляцией вошли Чехия (1,1 процента) и Дания (1,8 процента).

Для сравнения, в России годовая инфляция в июне достигла 6,02 процента. В мае она составляла 5,31 процента.