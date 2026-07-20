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Страны с самой низкой инфляцией
Инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. На инфографику попали страны с самой низкой инфляцией.
Инфляция со временем приводит к снижению покупательной способности денег. Умеренная инфляция часто свидетельствует о стабильной и предсказуемой экономической ситуации. Однако низкая инфляция не всегда говорит о благополучии экономики.
Дефляцию можно назвать отрицательной инфляцией. Цены на товары и услуги падают, покупательная способность денег растет. Одновременно при дефляции часто наблюдается рост безработицы и сокращение зарплаты, а также снижение спроса.
Наибольшая дефляция в середине 2025 года, по данным Trading Economics, наблюдалась на Фиджи (–3,8 процента), в Чаде (–2,7 процента) и в Буркина-Фасо (–1,1 процента). Также дефляцию зафиксировали и в Китае (–0,4 процента).
На Фиджи на дефляцию повлияло в том числе снижение НДС с 15% до 12,5%. В Китае указали на слабый спрос со стороны потребителей.
Канада вошла в число стран с самой низкой инфляцией (1,9 процента). Однако к концу года инфляция немного выросла. На относительно низкую инфляцию повлияли в том числе отмена углеродного сбора, снижение цен на топливо и замедление роста зарплат.
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Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.
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