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Крупнейшие сектора мировой экономики

Современная мировая экономика часто ассоциируется с технологиями, искусственным интеллектом и социальными сетями. Но, как видно на инфографике, по объему выручки лидируют другие отрасли.

Крупнейшие сектора мировой экономики / © Kalu Agwu, Data Explained

Согласно рейтингу IBISWorld, крупнейшая в мире отрасль — страхование жизни и здоровья. Ежегодно ее выручка составляет около 6,18 триллиона долларов.

Коммерческая недвижимость заняла второе место в рейтинге с выручкой 5,59 триллиона долларов. Эта отрасль включает в том числе складские помещения, спрос на которые вырос на фоне развития онлайн-торговли. Замыкают топ-3 пенсионные фонды (4,51 триллиона долларов).

Нефтегазовая отрасль (разведка и добыча) приносит около 4,26 триллиона долларов. Такую же выручку показала продажа легковых автомобилей. При этом производство комплектующих и аксессуаров для автомобилей заняло восьмое место с выручкой 2,6 триллиона долларов. А производство самих автомобилей принесло 2,53 триллиона долларов, заняв девятое место.

Кроме того, в число отраслей-лидеров вошли коммерческие банки (3,79 триллиона долларов), страхование имущества и ответственности (2,81 триллиона долларов) и инженерные услуги (1,97 триллиона долларов).

Рейтинг показал, что крупнейшие отрасли мира связаны не только с инновациями и модными тенденциями, но и с базовыми потребностями людей.