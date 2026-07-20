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Крупнейшие сектора мировой экономики
Современная мировая экономика часто ассоциируется с технологиями, искусственным интеллектом и социальными сетями. Но, как видно на инфографике, по объему выручки лидируют другие отрасли.
Согласно рейтингу IBISWorld, крупнейшая в мире отрасль — страхование жизни и здоровья. Ежегодно ее выручка составляет около 6,18 триллиона долларов.
Коммерческая недвижимость заняла второе место в рейтинге с выручкой 5,59 триллиона долларов. Эта отрасль включает в том числе складские помещения, спрос на которые вырос на фоне развития онлайн-торговли. Замыкают топ-3 пенсионные фонды (4,51 триллиона долларов).
Нефтегазовая отрасль (разведка и добыча) приносит около 4,26 триллиона долларов. Такую же выручку показала продажа легковых автомобилей. При этом производство комплектующих и аксессуаров для автомобилей заняло восьмое место с выручкой 2,6 триллиона долларов. А производство самих автомобилей принесло 2,53 триллиона долларов, заняв девятое место.
Кроме того, в число отраслей-лидеров вошли коммерческие банки (3,79 триллиона долларов), страхование имущества и ответственности (2,81 триллиона долларов) и инженерные услуги (1,97 триллиона долларов).
Рейтинг показал, что крупнейшие отрасли мира связаны не только с инновациями и модными тенденциями, но и с базовыми потребностями людей.
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Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
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14 Апреля, 2020
Неандертальцы: пряли, чтобы убивать?
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