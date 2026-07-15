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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
15 июля, 13:31
Рейтинг: +1216
Посты: 2769

Япония испытала прототип многоразовой ракеты

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что успешно провело первые испытания прототипа многоразовой ракеты, в ходе которых аппарат выполнил вертикальный взлет и мягкую посадку. Это стало важным шагом на пути к освоению технологий, позволяющих значительно снизить стоимость космических запусков, где сегодня лидирующие позиции занимает американская компания SpaceX.

Сообщество
# SpaceX
# космос
# ракеты
# технологии
# Япония
Япония испытала прототип многоразовой ракеты / © JAXA
Япония испытала прототип многоразовой ракеты / © JAXA

Тесты прошли на полигоне Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) в городе Носиро, префектура Акита. Прототип поднялся на высоту примерно 10-11  метров, после чего успешно совершил контролируемую посадку. По словам руководителя испытаний Такаси Ито, продолжительность полета составила около 40 секунд.

 © JAXA

Специалисты еще проведут детальный анализ телеметрии, чтобы окончательно оценить результаты испытаний, однако уже сейчас Такаси Ито «уверен», что эксперимент позволил получить «чрезвычайно ценные данные».

Большинство современных ракет являются одноразовыми: после запуска их ступени падают в океан, сгорают в атмосфере или остаются на орбите в виде космического мусора.  Использование многоразовых ракет, способных возвращаться на Землю после запуска, позволяет существенно сократить стоимость космических миссий.

Пионером в этой области стала компания Илона Маска, которая с 2017 года регулярно эксплуатирует многоразовую ракету Falcon 9.

Однако конкуренция в сфере многоразовых технологий усиливается. В прошлую пятницу (10 июля) Китай впервые успешно выполнил посадку многоразовой ракеты, что стало значительным достижением и потенциальным вызовом доминирующему положению США в этой области.

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