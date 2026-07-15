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Япония испытала прототип многоразовой ракеты
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что успешно провело первые испытания прототипа многоразовой ракеты, в ходе которых аппарат выполнил вертикальный взлет и мягкую посадку. Это стало важным шагом на пути к освоению технологий, позволяющих значительно снизить стоимость космических запусков, где сегодня лидирующие позиции занимает американская компания SpaceX.
Тесты прошли на полигоне Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) в городе Носиро, префектура Акита. Прототип поднялся на высоту примерно 10-11 метров, после чего успешно совершил контролируемую посадку. По словам руководителя испытаний Такаси Ито, продолжительность полета составила около 40 секунд.
Специалисты еще проведут детальный анализ телеметрии, чтобы окончательно оценить результаты испытаний, однако уже сейчас Такаси Ито «уверен», что эксперимент позволил получить «чрезвычайно ценные данные».
Большинство современных ракет являются одноразовыми: после запуска их ступени падают в океан, сгорают в атмосфере или остаются на орбите в виде космического мусора. Использование многоразовых ракет, способных возвращаться на Землю после запуска, позволяет существенно сократить стоимость космических миссий.
Пионером в этой области стала компания Илона Маска, которая с 2017 года регулярно эксплуатирует многоразовую ракету Falcon 9.
Однако конкуренция в сфере многоразовых технологий усиливается. В прошлую пятницу (10 июля) Китай впервые успешно выполнил посадку многоразовой ракеты, что стало значительным достижением и потенциальным вызовом доминирующему положению США в этой области.
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3 Сентября, 2017
XFEL: гибрид микроскопа с ускорителем
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