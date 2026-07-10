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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 июля, 19:47
Рейтинг: +253
Посты: 930

Образованные специалисты оказались наиболее уязвимы перед ИИ

В обществе существуют опасения, что искусственный интеллект в первую очередь угрожает начинающим специалистам. Однако исследование показало, что рост числа обращений за пособием по безработице был наиболее заметен среди работников с высшим образованием — начиная со степени бакалавра.

Сообщество
# искусственный интеллект
# рабочие места
# США
# экономика
Робот прогоняет человека / © Qniksefat, Wikipedia
Робот прогоняет человека / © Qniksefat, Wikipedia

Исследовательский центр California Policy Lab опубликовал доклад, содержащий данные об увольнениях в американском штате Калифорния с момента выхода ChatGPT 3.5 в ноябре 2022 года. Когда OpenAI выпустила этот инструмент, более трети американских работников начали использовать искусственный интеллект в своей работе. 

Авторы изучили заявления на получение пособий по безработице, сопоставив профессии заявителей с уровнем того, насколько они подвержены влиянию искусственного интеллекта. Как оказалось, после появления ChatGPT сильнее всего с потерей рабочих мест столкнулись жители района залива Сан-Франциско. Кроме того, резко выросло число заявлений на получение пособий от опытных сотрудников с высшим образованием. 

Как отметил директор California Policy Lab при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Тилль фон Вахтер, в мае 2026 года число новых заявлений на получение пособия от людей с высшим образованием выросло примерно на четыре тысячи по сравнению с ноябрем 2022 года — примерно на 20%. Около 1700 заявлений пришлось на обладателей степени бакалавра, а около 2260 заявлений — на людей со степенью магистра.

При этом в других частях штата такого резкого роста увольнений исследователи не зафиксировали. По всему штату наблюдается постепенное увеличение числа людей, потерявших работу. Наиболее заметный всплеск оказался в районе залива Сан-Франциско. Это неудивительно, учитывая, что массовые сокращения стали обычным явлением для Кремниевой долины.

Фон Вахтер пояснил, что исследователи не располагают данными о том, какие компании внедрили ИИ и использовали ли его уволенные сотрудники. Авторы лишь знают, кем человек работал на момент обращения за пособием.

Считается, что ИИ-инструменты угрожают начинающим специалистам, однако представителей этой группы практически не оказалось в выборке заявителей на пособие. По словам фон Вахтера, молодые работники редко обращаются за пособием по безработице. По мнению исследователя, они часто не знают, что вообще имеют право на такие выплаты.

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