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В честь Манки Д. Луффи из One Piece назвали новый род жуков

Группа исследователей из Музея естественной истории Дании опубликовала в научном журнале ZooKeys работу по систематике насекомых, в которой описан новый род жуков-стафилинов — Luffy gen. nov. Его название напрямую отсылает к Манки Д. Луффи — главному герою всемирно известной манги и аниме «One Piece. Большой куш».

Luffy schillhammeri / © Hu & Solodovnikov

По словам авторов исследования, выбор названия был продиктован вовсе не стремлением сделать эффектную отсылку к популярной культуре. Причиной стали характерные особенности строения этих жуков.

Представители нового рода обладают необычайно длинными и тонкими мандибулами, усиками и максиллярными щупиками, которые заметно отличаются от аналогичных органов у близкородственных групп. Именно эти непропорционально вытянутые части тела сразу напомнили исследователям знаменитую способность Луффи растягивать свое тело, словно резину.

На сегодняшний день к новому роду отнесены два ранее неизвестных вида: Luffy schillhammeri и Luffy nika.

Luffy schillhammeri обнаружили в широколиственных лесах китайской провинции Юньнань. Видовое название дано в честь доктора Харальда Шилльхаммера из Венского музея естественной истории — в знак признания его многолетнего и выдающегося вклада в изучение жуков-стафилинов.

Luffy nika / © Hu & Solodovnikov

Второй вид — Luffy nika — найден в провинции Луангнамтха на севере Лаоса. Его название связано с легендарным пробуждением силы дьявольского плода Луффи — «Хито Хито но Ми, модель: Ника», более известным поклонникам как Gear 5. Этот вид отличается характерными белыми полосами из волосков на надкрыльях и большей части тела. Такая окраска поразительно напоминает облик Луффи во время превращения в Нику — полностью белый силуэт, окутанный клубами дыма.

В честь Манки Д. Луффи из One Piece назвали новый род жуков / © Hu & Solodovnikov

Несмотря на необычное название, научная ценность работы выходит далеко за рамки эффектной культурной отсылки.

Авторы исследования — аспирант Фан-Шо Ху и Алексей Солодовников из Музея естественной истории Дании — провели масштабную ревизию всех известных родов группы Ocypus. В анализ были включены и несколько таксонов, систематическое положение которых на протяжении многих лет оставалось спорным, включая Acupronotes, Apostenolinus и Staphylinus. Изучив большое количество музейных образцов и тщательно сравнив мельчайшие особенности их строения, исследователи заново оценили эволюционные связи между этими группами.

Ученым удалось определить общие производные признаки так называемой линии Eucibdelus. К ним относятся, например, наличие зубцов на дорсальном гребне левой мандибулы и полностью склеротизированная верхняя губа.

Интересно, что представители рода Luffy обладают зубцами на мандибуле, однако их верхняя губа не полностью склеротизирована и одновременно имеет ряд собственных уникальных особенностей.

На основании этих морфологических данных исследователи пришли к выводу, что род Luffy, вероятнее всего, является сестринской группой по отношению ко всей линии Eucibdelus.

Как отмечается в статье, «этот род сочетает уникальный набор признаков, занимающий промежуточное положение между линией Eucibdelus и другими представителями группы Ocypus». По мнению авторов, подобные находки показывают, что представления об эволюции этой группы насекомых продолжают уточняться по мере открытия новых видов.

Описание нового рода заполняет важный пробел в современной классификации и позволяет по-новому взглянуть на эволюционную историю подтрибы Staphylinina.

История появления рода Luffy показывает, что серьезная наука вовсе не обязана быть скучной. Источником вдохновения для научного открытия может стать даже популярная манга, если за необычным названием стоит добросовестная исследовательская работа, опубликованная в авторитетном международном журнале.

Авторы надеются, что столь необычная история поможет сделать биологию ближе широкой аудитории, привлечет внимание к важности биологической систематики и вдохновит новое поколение исследователей изучать биоразнообразие и открывать новые виды с тем же духом приключений, который отличает Манки Д. Луффи.