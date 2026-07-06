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250-летие независимости США: фото авиапарадов над Нью-Йорком и Вашингтоном

Соединенные Штаты 4 июля отметили 250-летие принятия Декларации независимости от Великобритании. В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли масштабные авиационные парады.

Французская АГВП Patrouille de France / © Seth Wenig / AP Photo

В честь Дня независимости США праздничные мероприятия состоялись по всей стране.

В Нью-Йорке авиапарад прошел над рекой Гудзон. В нем участвовали более 120 военных самолетов и вертолетов США и их союзников.

В Вашингтоне шоу состоялось над Национальной аллеей. Пролет авиационной техники начался днем и продлилось несколько часов. Однако часть праздника пришлось сократить из-за непогоды.

В этот день в Вашингтоне зафиксировали рекорд жары, а к вечеру началась гроза. Зрителей эвакуировали в расположенные поблизости федеральные здания, а речь Трампа отложили более чем на час.

АГВП Blue Angels ВМС США / © Aristide Economopoulos for NY Post

Стратегический бомбардировщик B-2 и сверхзвуковой бомбардировщик B-1 / © James Keivom, New York Post

Группа истребителей F/A-18E/F Super Hornet и F-35C Lightning II ВМС США / © air.show

Британская АГВП Red Arrows / © air.show

Канадская АГВП Snowbirds / © air.show

Многоцелевой самолет C-27J Spartan Береговой охраны США в сопровождении вертолёта MH-60S Knighthawk / © air.show

АГВП Fursan al emarat ОАЭ на китайских реактивных УТС L-15 / © air.show

АГВП Fursan al emarat ОАЭ на китайских реактивных УТС L-15 / © air.show

Группа истребителей F/A-18E/F Super Hornet ВМС США / © air.show

Группа учебно-тренировочных самолетов T-6 Texan II ВВС США / © air.show

Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США / © air.show

Пара конвертопланов CV-22 Osprey ВМС США / © air.show

Пара военно-транспортных самолетов C-2 Greyhound ВМС США / © air.show

Группа самолётов-штурмовиков A-10C Thunderbolt II ВВС США / © air.show

Конвертоплан MV-22 Osprey КМП США / © air.show

Группа патрульных самолетов P-8 Poseidon ВМС США / © air.show

Вертолеты SH-60 ВМС США / © air.show