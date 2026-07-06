  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
6 июля, 16:29
Рейтинг: +251
Посты: 919

250-летие независимости США: фото авиапарадов над Нью-Йорком и Вашингтоном

Соединенные Штаты 4 июля отметили 250-летие принятия Декларации независимости от Великобритании. В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли масштабные авиационные парады.

Сообщество
# авиация
# вертолёты
# самолёты
# США
Французская АГВП Patrouille de France / © Seth Wenig / AP Photo
Французская АГВП Patrouille de France / © Seth Wenig / AP Photo

В честь Дня независимости США праздничные мероприятия состоялись по всей стране. 

В Нью-Йорке авиапарад прошел над рекой Гудзон. В нем участвовали более 120 военных самолетов и вертолетов США и их союзников.

В Вашингтоне шоу состоялось над Национальной аллеей. Пролет авиационной техники начался днем и продлилось несколько часов. Однако часть праздника пришлось сократить из-за непогоды. 

В этот день в Вашингтоне зафиксировали рекорд жары, а к вечеру началась гроза. Зрителей эвакуировали в расположенные поблизости федеральные здания, а речь Трампа отложили более чем на час.

АГВП Blue Angels ВМС США / © Aristide Economopoulos for NY Post
АГВП Blue Angels ВМС США / © Aristide Economopoulos for NY Post
Стратегический бомбардировщик B-2 и сверхзвуковой бомбардировщик B-1 / © James Keivom, New York Post
Стратегический бомбардировщик B-2 и сверхзвуковой бомбардировщик B-1 / © James Keivom, New York Post
Группа истребителей F/A-18E/F Super Hornet и F-35C Lightning II ВМС США / © air.show
Группа истребителей F/A-18E/F Super Hornet и F-35C Lightning II ВМС США / © air.show
Британская АГВП Red Arrows / © air.show
Британская АГВП Red Arrows / © air.show
Канадская АГВП Snowbirds / © air.show
Канадская АГВП Snowbirds / © air.show
Многоцелевой самолет C-27J Spartan Береговой охраны США в сопровождении вертолёта MH-60S Knighthawk / © air.show
Многоцелевой самолет C-27J Spartan Береговой охраны США в сопровождении вертолёта MH-60S Knighthawk / © air.show
АГВП Fursan al emarat ОАЭ на китайских реактивных УТС L-15 / © air.show
АГВП Fursan al emarat ОАЭ на китайских реактивных УТС L-15 / © air.show
АГВП Fursan al emarat ОАЭ на китайских реактивных УТС L-15 / © air.show
АГВП Fursan al emarat ОАЭ на китайских реактивных УТС L-15 / © air.show
Группа истребителей F/A-18E/F Super Hornet ВМС США / © air.show
Группа истребителей F/A-18E/F Super Hornet ВМС США / © air.show
Группа учебно-тренировочных самолетов T-6 Texan II ВВС США / © air.show
Группа учебно-тренировочных самолетов T-6 Texan II ВВС США / © air.show
Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США / © air.show
Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США / © air.show
Пара конвертопланов CV-22 Osprey ВМС США / © air.show
Пара конвертопланов CV-22 Osprey ВМС США / © air.show
Пара военно-транспортных самолетов C-2 Greyhound ВМС США / © air.show
Пара военно-транспортных самолетов C-2 Greyhound ВМС США / © air.show
Группа самолётов-штурмовиков A-10C Thunderbolt II ВВС США / © air.show
Группа самолётов-штурмовиков A-10C Thunderbolt II ВВС США / © air.show
Конвертоплан MV-22 Osprey КМП США / © air.show
Конвертоплан MV-22 Osprey КМП США / © air.show
Группа патрульных самолетов P-8 Poseidon ВМС США / © air.show
Группа патрульных самолетов P-8 Poseidon ВМС США / © air.show
Вертолеты SH-60 ВМС США / © air.show
Вертолеты SH-60 ВМС США / © air.show

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Июл
700
Собрано без инструкции: почему эволюция делает странных, нелепых и… гениальных существ
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
07 Июл
Бесплатно
Животные в старом Петербурге
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Экскурсия
08 Июл
Бесплатно
Мой адрес – корабль «Союз»
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
08 Июл
Бесплатно
От тучерезов до небоскребов
Политехнический музей
Москва
Лекция
08 Июл
Бесплатно
Многоканальная астрономия
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
09 Июл
700
Возвращение мамонта: клонирование, генное чудо или фейк?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
09 Июл
Бесплатно
Эра персонализированной медицины или зачем каждому из нас нужен генетический тест?
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
09 Июл
Бесплатно
Мамонты: от гигантов до карликов – вымирание, смертельные инфекции и греческие мифы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
09 Июл
Бесплатно
Миф об Аркадии и образ Канады как «французского рая»
Библиотека иностранной литературы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 июля, 09:30
Любовь С.

Древнейшие звезды Млечного Пути помогли уточнить возраст Вселенной

Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.

Астрономия
# вселенная
# звезды
# постоянная Хаббла
# спектроскопия
# стандартная космологическая модель
6 июля, 10:09
Дарья Губина

Необычный сигнал LIGO может оказаться первым подтверждением первичных черных дыр

В 2025 году детекторы гравитационных волн уловили потенциальное слияние черных дыр крайне малой массы. Ученые из Университета Майами считают, что участники того события могут открыть новое направление в исследовании темной материи.

Астрономия
# LIGO
# большой взрыв
# гравитационные волны
# первичные черные дыры
# темная материя
6 июля, 14:07
Evgenia Vavilova

Забытый гамильтониан оказался ключом к излучению Хокинга

Сферического коня в вакууме у физиков может и не быть, но аналоги черных дыр в разных приближениях расставлены по лабораториям и позволяют проводить эксперименты. Пока технологий человечества недостаточно, чтобы найти излучение черных дыр, но прямо на Земле ученые узнают о нем все больше.

Физика
# гравитация
# излучение хокинга
# нелинейная оптика
# Стивен Хокинг
# Черные дыры
4 июля, 09:30
Любовь С.

Древнейшие звезды Млечного Пути помогли уточнить возраст Вселенной

Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.

Астрономия
# вселенная
# звезды
# постоянная Хаббла
# спектроскопия
# стандартная космологическая модель
5 июля, 11:05
Марк Чернов

У морских анемонов нашли противовирусную защиту, о существовании которой наука не подозревала

Новая находка доказывает, что эволюция изобрела как минимум два независимых способа бороться с вирусами. Это открытие кардинально меняет представления о развитии иммунитета и расширяет горизонты для поиска новых лекарств.

Биология
# генетика
# зоология
# иммунитет
# Молекулярная биология
# эволюция
1 июля, 08:40
Марк Чернов

Ученые объяснили, почему металлы в космосе свариваются без нагрева

В вакууме космоса два металлических предмета, прижатые друг к другу, могут спонтанно свариться без какого-либо нагрева. Из-за отсутствия кислорода на поверхностях деталей разрушается защитный слой, в результате чего свободные электроны начинают мгновенно перемещаться между ними и соединяют два элемента в один монолит.

Физика
# инженерия
# космические аппараты
# космос
# металлы
# физика
10 июня, 11:51
Александр Березин

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Биологи научились управлять механизмом, мешающим мышцам заживать в пожилом возрасте

    6 июля, 14:58

  2. Физики впервые отследили электрон на квантово-механическом пространственно-временном пределе

    6 июля, 14:44

  3. Биологи нашли способ уничтожать раковые клетки, которые «притворяются мертвыми»

    6 июля, 14:30

  4. Забытый гамильтониан оказался ключом к излучению Хокинга

    6 июля, 14:07
Выбор редакции

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

28 июня, 16:58

Последние комментарии

Alex Acliptika
3 минуты назад
Страшно удивитесь, кто эвакуировал Чинука из Афганистана.

Самые быстрые вертолеты в мире

Иван Иванов
1 час назад
Альберт, Что значит сомневается в физичности мыслей? Может вы что то неправильно поняли? Может было скорее про квантовые эффекты при работе мозга,

Парадокс Ферми связали с незаметной экспансией ИИ-цивилизаций

Иван Колупаев
1 час назад
Иван, вот давай расскажи что США не используют ресурсы которые достались им от прошлого 😁 Ту же Аляску им продали крайне дешево ровно потому что

Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности

Андрей Григорьев
2 часа назад
Какое коварство-прицельно инактивировать лекарство от опухоли в зоне самой опухоли...

Биологи нашли способ уничтожать раковые клетки, которые «притворяются мертвыми»

Иван Колупаев
2 часа назад
Autotrade222, у беспилотников главная фишка это низкая стоимость в сравнении с теми же крылатыми ракетами к которым топовые модели беспилотников

Самые быстрые вертолеты в мире

Андрей Степанов
2 часа назад
Вам надо писать большими красными буквами "РОССИЯ НЕ ЧЛЕН ОЭСР", чтобы не было потом в комментах глупых вопросов.

Инфографика: ВВП каких крупнейших экономик мира вырастет сильнее всего 

Иван Иванов
2 часа назад
Виктор, Раковые опухоли это страны, которые сидят на богатых ресурсом территориях и ничего не делают полезного для человечества, просто обменивая

Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности

Андрей Григорьев
2 часа назад
Не подавляя "испарение", а компенсируя оное.

Физики пересмотрели судьбу звездных останков

Илья Топоров
2 часа назад
Виктор, 600 в прошлом году произвели, так то. США способны массово производить высокотехнологичную продукцию. А мы? Сколько суперджетов произвели

Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности

Златан Добрович
3 часа назад
Конечно это шикарно получается. .. И непонятно для меня🥷 на дальнем востоке рубят лес 1000 га в день и продают китаю, а в это время Китай сажает свои...

«Великая зеленая стена» обогнала природу: деревья, посаженные человеком, выросли быстрее, чем в обычных лесах

Сергей Механик
3 часа назад
Нефть - хорошо, а бензин - лучше. 😉

Как Китай изменил мировую торговлю нефтью: динамика за последние три десятилетия

Дмитрий Нетсев
3 часа назад
Их бы опять — да в Африку.

«Великая зеленая стена» обогнала природу: деревья, посаженные человеком, выросли быстрее, чем в обычных лесах

Алексей Остолецкий
3 часа назад
В заголовке ошибка. Не Ligo а Lego. Это даже логичнее.

Необычный сигнал LIGO может оказаться первым подтверждением первичных черных дыр

Алексей Остолецкий
4 часа назад
Валерий, очень остроумно. Откуда такой вывод? Пальцем в небо? Я конечно понимаю юмор. Но вопросы остаются.

Древнейшие звезды Млечного Пути помогли уточнить возраст Вселенной

Андрей
4 часа назад
Юрий, да вы что, степь - это единственно, что хоть как-то связывает нынешних монголов с великой монгольской империей седой древности:).

«Великая зеленая стена» обогнала природу: деревья, посаженные человеком, выросли быстрее, чем в обычных лесах

Альберт Бурыкин
4 часа назад
Иван, вопрос "что такое чувства и мысли" вы тут же ограничили фразой "на нейробиологическом уровне". Даже нейрофизиолог Черниговская (380 научных

Парадокс Ферми связали с незаметной экспансией ИИ-цивилизаций

Konstantin Evseev
6 часов назад
Dmitriy, в Китае тоже есть такой проект

«Великая зеленая стена» обогнала природу: деревья, посаженные человеком, выросли быстрее, чем в обычных лесах

Юрий Багов
6 часов назад
Может они и Монголии помогут, будет лесостепь

«Великая зеленая стена» обогнала природу: деревья, посаженные человеком, выросли быстрее, чем в обычных лесах

Сергей Механик
6 часов назад
Autotrade222, и сиськами. 🤣

Самые быстрые вертолеты в мире

Dmitriy
6 часов назад
Великая зеленая стена это же проект в Африке, причём тут китай и Пекин?

«Великая зеленая стена» обогнала природу: деревья, посаженные человеком, выросли быстрее, чем в обычных лесах

Самые обсуждаемые