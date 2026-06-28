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Аномальная жара надвигается на Россию

Жители европейских стран уже столкнулись с аномальной жарой. Теперь синоптики прогнозируют сильную жару в некоторых регионах России.

© РИА Новости / Михаил Фомичев

Как сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, сильнее всего воздух прогреется в Калининградской области — до 37 градусов по Цельсию. В Крыму погода будет жаркой — от 29 до 34 градусов по Цельсию. Однако для Крыма эти показатели близки к климатической норме.

Синоптики ждут сильную жару в Туруханском муниципальном округе Красноярского края — до 35 градусов. Также воздух прогреется до 35 градусов в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе.

Жара выше 33 градусов прогнозируется в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. По оценкам синоптиков, жара продержится до 29 июня, а потом пойдет на спад.

Аномальную жару уже пережили жители европейских стран, в том числе во Франции, Великобритании и Германии. Французская метеослужба зафиксировала рекордные для Франции 44,3 градуса в коммуне Писос (департамент Ланды, регион Новая Аквитания).

Июньский температурный рекорд побила и Великобритания. В графстве Саффолк воздух прогрелся до 37,3 градуса. В Германии температура достигла 41,3 градуса — в Саарбрюккен-Бурбахе в федеральной земле Саар.

В Испании, по данным Испанского института здоровья имени Карлоса III, из-за аномальной жары с 21 июня погибли более 300 человек.