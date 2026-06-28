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Семь самых смертоносных и технологически совершенных подлодок мира

Современные подводные лодки давно перестали быть просто кораблями, способными скрываться под водой. Лучшие из них могут наносить удары крылатыми ракетами за тысячи километров, отслеживать корабельные группировки противника по всему океану, доставлять силы специального назначения и оставаться незамеченными в течение многих месяцев.

АПЛ «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» / © Министерство обороны Российской Федерации / Wikimedia Commons

Ниже представлены семь наиболее совершенных подводных лодок, находящихся на вооружении сегодня.

1. «Ясень-М» (Россия)

Проект «Ясень-М» считается одной из наиболее вооруженных многоцелевых атомных подлодок в мире.

Ее арсенал включает крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные ракеты «Оникс», гиперзвуковые ракеты «Циркон».

По сравнению с предыдущими российскими проектами лодка получила улучшенную малошумность и более совершенные системы обнаружения целей. Несмотря на относительно небольшое количество построенных кораблей, «Ясень-М» остается одной из самых опасных ударных платформ подводного флота.

2. Virginia-class Block V (США)

Многие специалисты считают Virginia Block V эталоном современной многоцелевой атомной подводной лодки.

Главные достоинства: исключительно низкая акустическая заметность, современные гидроакустические комплексы, высокая универсальность применения и возможность ведения разведки и поддержки спецопераций.

Последние модификации получили модуль Virginia Payload Module, который значительно увеличил запас крылатых ракет без ущерба для других возможностей лодки. Вооружение включает: крылатые ракеты Tomahawk и тяжелые торпеды Mk 48.

Подлодка способна одновременно решать задачи противолодочной борьбы, нанесения ударов по наземным объектам и скрытного наблюдения.

3. Suffren-class (Франция)

Подводные лодки класса Suffren (или Barracuda) являются наиболее совершенными субмаринами французского флота. Они предназначены для разведки, противолодочной борьбы, нанесения ударов по береговым объектам, доставки подразделений специального назначения.

Лодки оснащены компактным ядерным реактором, современными средствами снижения шумности, крылатыми ракетами и тяжелыми торпедами.

Особое внимание уделено скрытности и работе в составе специальных операций.

4. Astute-class (Великобритания)

Британские подлодки класса Astute считаются самыми совершенными ударными субмаринами в истории Королевского флота. Их отличают чрезвычайно низкий уровень шума, один из лучших гидроакустических комплексов в мире и высокая автономность.

По некоторым оценкам, в благоприятных условиях лодка способна обнаруживать крупные корабли на расстоянии в сотни километров.

Вооружение: ракеты Tomahawk; тяжелые торпеды Spearfish.

Ядерный реактор рассчитан на весь срок службы лодки без перезагрузки топлива.

5. «Борей-А» (Россия)

В отличие от предыдущих участников рейтинга, «Борей-А» относится к стратегическим ракетоносцам.

Главная задача лодки — ядерное сдерживание. Каждая субмарина несет баллистические ракеты «Булава», способные доставлять несколько ядерных боевых блоков на межконтинентальные расстояния.

Именно этот проект составляет основу морской составляющей российской ядерной триады.

6. Taigei-class (Япония)

Taigei — одна из самых совершенных неатомных подводных лодок в мире.

Главная особенность проекта — использование литий-ионных аккумуляторов нового поколения. Это обеспечивает более длительное пребывание под водой, повышенную скорость подводного хода и улучшенную энергоэффективность.

Лодка создавалась прежде всего для действий в Индо-Тихоокеанском регионе и сочетает: современные средства обнаружения, низкую шумность и мощное торпедное вооружение.

Многие аналитики считают ее лучшей дизель-электрической субмариной современности.

7. Type 095 (Китай)

Большая часть характеристик китайского проекта Type 095 остается засекреченной. Тем не менее специалисты полагают, что эта лодка станет наиболее совершенной ударной атомной субмариной Китая.

По мнению аналитиков, проект создается как прямой конкурент новейшим американским и российским многоцелевым подводным лодкам.

С ростом морских амбиций Китая Type 095 должна стать одним из ключевых элементов подводных сил Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая.