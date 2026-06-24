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X-65 приблизился к первому полету: Aurora установила крылья на аппарат, который будет управляться потоками воздуха

Экспериментальный беспилотник X-65, способный маневрировать без традиционных рулей и закрылков, приблизился к первому полету после нескольких лет задержек и роста стоимости программы.

Сборка экспериментального беспилотника X-65 / © Aurora Flight Sciences

Компания Aurora Flight Sciences приступила к установке крыльев на экспериментальный летательный аппарат X-65 — важнейшему этапу в реализации одного из самых необычных авиационных проектов последних лет.

Концепт экспериментального беспилотника X-65 / © Aurora Flight Sciences

Главная особенность X-65 заключается в том, что он предназначен для управления не за счет подвижных аэродинамических поверхностей, а посредством направленных выбросов сжатого воздуха. Если технология окажется успешной, она может серьезно повлиять на облик будущих военных и гражданских самолетов, особенно малозаметных машин нового поколения.

Разработка ведется в рамках программы Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA) под названием CRANE (Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors — «Управление революционными летательными аппаратами с использованием новых исполнительных систем»). Программа стартовала еще в 2020 году. Позже DARPA выбрала Aurora Flight Sciences — дочернюю компанию Boeing — в качестве единственного подрядчика для дальнейшей разработки аппарата. В 2024 году проект перешел в заключительную фазу, а первый полет сейчас намечен на следующий год. Еще в ноябре 2025 года компания объявила о завершении сборки центральной части фюзеляжа. До этого были проведены испытания уменьшенных моделей в аэродинамических трубах и масштабное компьютерное моделирование.

Конструкция X-65 включает две пары крыльев, соединяющихся на законцовках и образующих характерную треугольную форму по обеим сторонам фюзеляжа. От точек соединения отходят дополнительные секции, благодаря чему размах крыла достигает примерно девяти метров.

Аппарат также оснащен двумя вертикальными килями, нижним воздухозаборником под носовой частью фюзеляжа и одним реактивным соплом. Подробности силовой установки пока официально не раскрываются. Полетная масса беспилотника составляет примерно 3,2 тонны.