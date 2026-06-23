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Xiaomi YU7 GT впервые прошел Нюрбургринг без водителя и установил рекорд для электромобилей

Компания Xiaomi сообщила, что ее спортивный электрический кроссовер YU7 GT стал первым электромобилем, установившим рекорд полностью автоматизированного прохождения круга на легендарной трассе Нюрбургринг Нордшляйфе в Германии.

Xiaomi YU7 GT впервые прошел Нюрбургринг без водителя и установил рекорд для электромобилей / © Xiaomi

Во время недавних испытаний на знаменитом автодроме электромобиль самостоятельно преодолел полный круг без какого-либо участия человека. Для Xiaomi это достижение стало важной вехой в начале испытаний собственной системы автономного вождения в одном из самых сложных условий, которые только можно встретить в автомобильном мире.

Тест состоялся вскоре после выхода YU7 GT на рынок и позволил получить первые данные о работе автономных систем в экстремальных условиях движения. Инженеры использовали заезд по Нюрбургрингу как отправную точку для дальнейшего совершенствования программного обеспечения и сбора данных о поведении электромобиля на высоких скоростях.

Нордшляйфе по праву считается одной из самых сложных трасс в автомобильной индустрии. Длинные скоростные прямые, значительные перепады высот и множество технически сложных поворотов делают ее идеальным полигоном для проверки как управляемости автомобиля, так и возможностей его программного обеспечения.

В ходе автономного испытания YU7 GT завершил круг за 10 минут 29,483 секунды, причем за рулем не находился водитель. По заявлению компании, весь заезд был выполнен исключительно под управлением системы автоматического вождения. Этот результат оказался медленнее времени, показанного электромобилем под управлением человека, что наглядно демонстрирует разницу между возможностями программного обеспечения и мастерством профессиональных пилотов, способных работать на пределе возможностей техники. По данным Xiaomi, автономный круг уступил «человеческому» результату на три минуты семь секунд. Тем не менее испытание стало важной отправной точкой, позволяющей объективно оценивать прогресс будущих версий системы автономного управления.

YU7 GT построен на 897-вольтовой электрической архитектуре с использованием карбида кремния и оснащен тяговой батареей емкостью 101,7 киловатт-часов на основе тройной литиевой химии. Такая конфигурация была разработана для сохранения высокой производительности даже при многократных интенсивных нагрузках, характерных для трековой эксплуатации, где электрические силовые установки работают на пределе возможностей.

Источником мощности служит фирменный электродвигатель Xiaomi Super Motor V8s EVO, рассчитанный на высокую эффективность и стабильную отдачу мощности. Система также оснащена продуманным охлаждением, позволяющим справляться с тепловыми нагрузками при резких ускорениях, интенсивном торможении и прохождении поворотов на высокой скорости.

Суммарная мощность силовой установки достигает 738 киловатт, что эквивалентно 1003 лошадиным силам. По данным Xiaomi, кроссовер способен разгоняться с места до 100 километров в час за 2,92 секунды и развивать максимальную скорость до 300 километров в час.