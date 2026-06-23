Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Xiaomi YU7 GT впервые прошел Нюрбургринг без водителя и установил рекорд для электромобилей
Компания Xiaomi сообщила, что ее спортивный электрический кроссовер YU7 GT стал первым электромобилем, установившим рекорд полностью автоматизированного прохождения круга на легендарной трассе Нюрбургринг Нордшляйфе в Германии.
Во время недавних испытаний на знаменитом автодроме электромобиль самостоятельно преодолел полный круг без какого-либо участия человека. Для Xiaomi это достижение стало важной вехой в начале испытаний собственной системы автономного вождения в одном из самых сложных условий, которые только можно встретить в автомобильном мире.
Тест состоялся вскоре после выхода YU7 GT на рынок и позволил получить первые данные о работе автономных систем в экстремальных условиях движения. Инженеры использовали заезд по Нюрбургрингу как отправную точку для дальнейшего совершенствования программного обеспечения и сбора данных о поведении электромобиля на высоких скоростях.
Нордшляйфе по праву считается одной из самых сложных трасс в автомобильной индустрии. Длинные скоростные прямые, значительные перепады высот и множество технически сложных поворотов делают ее идеальным полигоном для проверки как управляемости автомобиля, так и возможностей его программного обеспечения.
В ходе автономного испытания YU7 GT завершил круг за 10 минут 29,483 секунды, причем за рулем не находился водитель. По заявлению компании, весь заезд был выполнен исключительно под управлением системы автоматического вождения. Этот результат оказался медленнее времени, показанного электромобилем под управлением человека, что наглядно демонстрирует разницу между возможностями программного обеспечения и мастерством профессиональных пилотов, способных работать на пределе возможностей техники. По данным Xiaomi, автономный круг уступил «человеческому» результату на три минуты семь секунд. Тем не менее испытание стало важной отправной точкой, позволяющей объективно оценивать прогресс будущих версий системы автономного управления.
YU7 GT построен на 897-вольтовой электрической архитектуре с использованием карбида кремния и оснащен тяговой батареей емкостью 101,7 киловатт-часов на основе тройной литиевой химии. Такая конфигурация была разработана для сохранения высокой производительности даже при многократных интенсивных нагрузках, характерных для трековой эксплуатации, где электрические силовые установки работают на пределе возможностей.
Источником мощности служит фирменный электродвигатель Xiaomi Super Motor V8s EVO, рассчитанный на высокую эффективность и стабильную отдачу мощности. Система также оснащена продуманным охлаждением, позволяющим справляться с тепловыми нагрузками при резких ускорениях, интенсивном торможении и прохождении поворотов на высокой скорости.
Суммарная мощность силовой установки достигает 738 киловатт, что эквивалентно 1003 лошадиным силам. По данным Xiaomi, кроссовер способен разгоняться с места до 100 километров в час за 2,92 секунды и развивать максимальную скорость до 300 километров в час.
Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.
Группа ученых из МФТИ, Российского квантового центра, ФИАН, МГТУ имени Баумана и НИЯУ МИФИ экспериментально определила длину волны, при которой поляризуемость атома тулия в основном состоянии равна нулю. Лазер с таким излучением практически не взаимодействует с атомами тулия в решетке. Результаты работы могут найти применение в квантовых симуляторах, оптических ловушках и прецизионных измерениях.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали технологию изменения структуры молекул нефти с помощью энергии кавитационных полей, которые создаются при воздействии ультразвука. Технология позволяет облагораживать нефть, меняя ее физико-химические характеристики и снижая долю нежелательных составляющих веществ. Для проведения полевых испытаний ее реализовали в мобильном исполнении с применением управляемых ультразвуковых полей. Разработанное исследовательское оборудование может применяться на любом месторождении, включая удаленные и труднодоступные.
Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.
Интригующие испытания высотного ракетного двигателя Raptor Vacuum для корабля Starship, верхней ступени сверхракеты Илона Маска, парадоксальны. Его работа на уровне моря уже сама по себе загадка. Ведь, по классическим представлениям, высотные двигатели на уровне моря корректно не работают. А сопло RaptorVAC на наземном стенде извергает реактивную струю без всяких признаков нарушения работы. Как такое может быть?
Группа ученых из МФТИ, Российского квантового центра, ФИАН, МГТУ имени Баумана и НИЯУ МИФИ экспериментально определила длину волны, при которой поляризуемость атома тулия в основном состоянии равна нулю. Лазер с таким излучением практически не взаимодействует с атомами тулия в решетке. Результаты работы могут найти применение в квантовых симуляторах, оптических ловушках и прецизионных измерениях.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Июня, 2022
Знаете ли вы…
18 Декабря, 2014
Самые дорогие продукты на свете
15 Декабря, 2017
Главные достижения науки и техники за 2017 год
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии