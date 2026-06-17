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Фотоловушки запечатлели одного из самых малоизвестных представителей псовых в мире
Редчайший представитель семейства псовых, настолько неуловимый, что получил прозвище «собака-призрак», был зафиксирован фотоловушками, установленными исследователями в глубине амазонских джунглей.
Официально этот зверь известен как короткоухая собака (Atelocynus microtis). Он считается одним из наименее изученных хищников Латинской Америки и, возможно, самым малоизвестным представителем псовых в мире. Причиной тому служат его чрезвычайно скрытный образ жизни, великолепный слух и острое обоняние. Благодаря этим качествам животное десятилетиями успешно избегало встреч с людьми, а биологи располагали лишь единичными подтвержденными наблюдениями в дикой природе.
Ситуацию изменили современные фотоловушки. Чтобы узнать больше об этом загадочном обитателе Амазонии, ученые разместили автоматические камеры в низменных районах Боливии и Перу.
Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Neotropical Biology and Conservation. Работа охватывает период в 25 лет, однако, по словам ее ведущего автора Роберта Уоллеса, настоящий прорыв произошел благодаря внедрению технологий дистанционного мониторинга. За время исследования удалось собрать 594 независимых случая фотосъемки короткоухой собаки. Это крупнейшая в мире коллекция достоверно подтвержденных наблюдений данного вида на всей территории его распространения.
Полученные снимки позволяют лучше рассмотреть внешний облик «собаки-призрака». Его тело покрыто густой темной шерстью, окраска которой варьируется от черно-серой до красновато-коричневой. Животное отличается крупной головой, очень маленькими округлыми ушами, короткими ногами и длинным пушистым хвостом.
Особый интерес вызывает еще одна необычная черта: у короткоухой собаки имеются частично перепончатые лапы. Среди всех амазонских представителей семейства псовых такая особенность встречается только у нее.
По словам исследователей, самым неожиданным результатом работы стало то, что этот почти легендарный зверь оказался гораздо более распространенным, чем считалось ранее.
Хотя вид по-прежнему остается редким, данные фотоловушек позволяют оценить его плотность примерно в 15 особей на 100 квадратных километров.
Ученые также выяснили, что короткоухие собаки встречаются чаще, чем такие крупные хищники, как ягуары, однако уступают по численности средним хищникам вроде оцелотов. Еще одним важным открытием стали особенности поведения животного. В отличие от многих лесных хищников, короткоухая собака ведет преимущественно дневной образ жизни. Максимальная активность наблюдается в период с шести часов утра до полудня.
Таким образом, многолетнее исследование не только позволило получить беспрецедентное количество данных об одном из самых загадочных млекопитающих Амазонии, но и показало, что «собака-призрак» вовсе не настолько редок, как считалось прежде. Просто он остается одним из самых искусных мастеров скрытности в тропических лесах Южной Америки.
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