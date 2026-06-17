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KNDS представила новый основной боевой танк на смену Leclerc
Франко-германская компания KNDS представила новый основной боевой танк, который предлагает Франции в качестве временной замены парка Leclerc. Этот шаг связан с осознанием французским руководством того факта, что стране потребуется преемник Leclerc задолго до того, как на вооружение поступит танк нового поколения в рамках программы Main Ground Combat System (MGCS).
Предлагаемый танк CAPINT представили на международной оборонной выставке Eurosatory, проходящей на этой неделе под Парижем. Его башня будет необитаемой и вооруженной 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой ASCALON разработки KNDS France. При этом конструкция предусматривает возможность установки в будущем 140-миллиметровые орудия.
Версия ASCALON с 120-миллиметровой пушкой уже прошла огневые испытания на движущемся носителе с необитаемой башней. В свою очередь, 140-миллиметровый вариант разрабатывается специально для программы MGCS.
В отличие от многих перспективных крупнокалиберных танковых пушек, предлагавшихся ранее, ASCALON полностью совместима со всеми стандартными боеприпасами НАТО калибра 120 миллиметров. Это позволит эксплуатантам использовать уже имеющиеся запасы боеприпасов без необходимости создавать новую логистическую систему.
Экипаж CAPINT будет состоять из трех человек, размещенных в защищенной «бронекапсуле» в передней части корпуса. Защиту обеспечат многослойная композитная броня, а также комплексы динамической и активной защиты.
Система активной защиты будет разработана компанией KNDS и распределена по корпусу и башне таким образом, чтобы обеспечить максимально полное прикрытие машины от угроз.
Интересно, что на демонстрационных показах Eurosatory в этом году участвует танк Leclerc, оснащенный характерной противодроновой решетчатой конструкцией над башней — так называемой «клеткой».
По словам представителей KNDS, демонстрационный образец CAPINT может быть готов уже к 2030 году. Если Франция выберет именно этот проект, первые серийные машины могут быть поставлены в 2035 году, а развертывание в боевых частях начнется в 2037-м.
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