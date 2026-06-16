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Как выросла продолжительность жизни в мире за 64 года
Сегодня человек, родившийся практически в любой стране, может рассчитывать прожить значительно дольше, чем тот, кто появился на свет в 1960 году.
Новая инфографика показывает изменение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в четырех группах стран, классифицированных по уровню дохода Всемирным банком. Хотя страны с высоким уровнем дохода по-прежнему остаются лидерами по продолжительности жизни, самые впечатляющие успехи были достигнуты в других категориях. Страны с уровнем дохода выше среднего увеличили этот показатель более чем на три десятилетия, а государства с низкими доходами также добились значительного прогресса.
Данные для визуализации основаны на статистике Всемирного банка и базы данных FRED и охватывают период с 1960 года по последние доступные данные за 2024 год.
В 2024 году ожидаемая продолжительность жизни в странах с высоким уровнем дохода достигла 80,3 года. Для сравнения, в 1960 году этот показатель составлял 68,3 года, что означает прирост примерно на 12 лет.
Поскольку эти страны уже начинали с относительно высокого уровня здоровья населения и качества жизни, темпы роста здесь были более умеренными, хотя и весьма значительными.
К данной группе относятся такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Германия и Япония.
Наиболее впечатляющие результаты продемонстрировали страны с уровнем дохода выше среднего.
В 1960 году средняя ожидаемая продолжительность жизни здесь составляла всего 41,9 года, а к 2024 году выросла до 76,3 года. Таким образом, прирост достиг 34,4 года — это лучший результат среди всех групп, представленных в исследовании.
В эту категорию входят, например, Китай, Бразилия, Мексика, Южно-Африканская Республика.
Такой скачок стал возможен благодаря сочетанию нескольких факторов: росту доходов населения, улучшению санитарных условий, расширению программ вакцинации, снижению детской смертности и более широкому доступу к медицинской помощи.
В результате многие государства со средним уровнем дохода приблизились по продолжительности жизни к показателям, которые еще несколько десятилетий назад были характерны только для самых богатых стран мира.
В 1960 году жители стран с высоким уровнем дохода жили в среднем примерно на 27 лет дольше, чем население стран с низкими доходами. Сегодня этот разрыв сократился примерно до 16 лет. Хотя различие остается существенным, страны с низким уровнем дохода сумели увеличить ожидаемую продолжительность жизни более чем на 23 года по сравнению с уровнем 1960 года. Иными словами, значительная часть мирового прогресса в области долголетия пришлась именно на государства, которые когда-то находились в наиболее неблагоприятном положении.
За последние 64 года человечество добилось впечатляющих успехов: миллиарды людей получили возможность жить значительно дольше, чем предыдущие поколения. Особенно заметным оказался прогресс в странах со средним и низким уровнем доходов, что позволило существенно сократить глобальное неравенство в продолжительности жизни.
Тем не менее различия между богатыми и бедными странами остаются значительными, а значит, дальнейшее улучшение здравоохранения, санитарии и качества жизни по-прежнему остается одной из важнейших задач мирового развития.
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