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Боеготовность F-35 упала до 25%. Данные счетной палаты США
Уровень боеготовности многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II продолжил снижаться в течение 2025 финансового года. Согласно новому докладу Счетной палаты США (GAO), доля самолетов, полностью готовых к выполнению всех поставленных задач, сократилась до 25%.
Показатель пригодности к выполнению миссии — доля времени, в течение которого самолет способен выполнить хотя бы одну из возложенных на него миссий, — снизился с 67% в 2021 финансовом году до 44% в 2025-м. Еще более тревожной оказалась динамика показателя скорость выполнения полной миссии, отражающего способность самолета выполнять весь спектр назначенных задач. За тот же период он упал с 38% до 25%.
Представители ВВС США объяснили часть падения в 2025 финансовом году тем, что новые самолеты не могли выполнять свои задачи из-за задержек с программным обеспечением. Дополнительными факторами стали дефицит запасных частей и проблемы с коррозией.
Продолжают расти и эксплуатационные расходы, что ставит под угрозу способность вооруженных сил финансировать программу восстановления готовности. По прогнозу GAO, к середине 2030-х годов ежегодный дефицит между фактическими расходами на содержание F-35 и суммой, которую военные считают приемлемой, достигнет примерно 1,2 миллиарда долларов.
Более того, аудиторы считают эти оценки заниженными. Они отмечают, что прогнозы на 2027 финансовый год были подготовлены еще до начала операции «Эпическая ярость» и, вероятно, не учитывают дополнительные расходы, связанные с увеличением налета часов.
С 2014 года GAO выпустила уже 46 рекомендаций, касающихся эксплуатации и обслуживания F-35. По состоянию на март 2026 года Министерство обороны реализовало лишь 14 из них. Хотя Пентагон не представил официального отзыва на доклад, в предварительных комментариях ведомство согласилось с предложенными рекомендациями.
Несмотря на серьезные проблемы с боеготовностью, F-35 остается основой американской истребительной авиации. В настоящее время Пентагон эксплуатирует более 800 таких самолетов и планирует приобрести еще около 1700 машин к середине 2040-х годов.
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