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Данные игроков Pokemon Go применили при разработке навигации для военных дронов

В течение нескольких лет миллионы игроков активно играли в Pokemon Go, исследуя локации своих городов. Чтобы получить внутриигровые награды, они исследовали пространство с помощью своих смартфонов. Теперь эти данные, возможно, будут использовать для управления военными дронами.

Игроки Pokemon Go исследовали реальные локации и сканировали их с помощью мобильных телефонов / © PAP / DPA / Patrick Seeger

Мобильную игру Pokemon Go запустили в 2016 году. На пике популярности число пользователей по всему миру превышало 230 миллионов. Игроки сканировали улицы, здания и общественные места, одновременно создавая огромные объемы визуальных данных о местностях.

Созданные игроками миллиарды изображений принадлежат американской компании Niantic Spatial. Она занимается искусственным интеллектом и выросла из первоначального разработчика игры Niantic.

Обработав миллиарды изображений с помощью искусственного интеллекта, компания создала детальную 3D-карту, которая позволяет ориентироваться в пространстве даже при недоступном GPS-сигнале.

Ранее СМИ сообщали, что собранные игроками данные используют для навигации роботов-доставщиков. Вероятно, их решили использовать и в военных целях.

По данным Trouw, Niantic Spatial объединилась с компанией Vantor, специализирующейся на разведке местности для оборонных задач. Партнерство позволит Vantor развернуть навигационную систему для дронов и других военных целей.

В Vantor заявили, что не планируют напрямую использовать данные Pokemon Go. Однако представители компании не уточнили, обучалась ли разрабатываемая модель на сканах игры. Niantic Spatial также не пояснила, как именно используются данные Pokemon Go в модели для Vantor.

При этом ранее в разговоре с Trouw, представители Niantic Spatial заявили, что сканы Pokemon Go использовались для обучения ранней версии модели. В компании добавили, что игроки добровольно согласились с условиями.