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Ученые впервые сфотографировали редчайшую карликовую лисицу в мире

Карликовая лисица Косумеля — крошечное животное, настолько редкое и скрытное, что ученые до последнего времени не были уверены, существует ли оно вообще. В прошлом месяце исследователи опубликовали в журнале Neotropical Biology and Conservation первые в истории фотографии этого зверя и подтвердили его первое достоверное наблюдение более чем за двадцать лет.

Карликовая лисица Косумеля / © Rafael Chacón

На снимках запечатлен взрослый самец карликовой лисицы на мексиканском острове Косумель. Хотя фотографии были обнародованы лишь недавно, сами они сделаны еще в сентябре 2023 года. Тогда ученым удалось обнаружить и благополучно отловить животное после сообщений в интернете о дезориентированной лисице, замеченной возле прибрежного шоссе на восточной стороне острова.

Карликовая лисица Косумеля / © Rafael Chacón

После периода наблюдения и полного ветеринарного обследования лисицу выпустили на территории государственного заповедника Лагуна Колумбия на Косумеле. Эта охраняемая природная зона была выбрана благодаря подходящим условиям обитания и удаленности от опасных автомобильных дорог.

Карликовая лисица Косумеля считается одной из самых редких представителей семейства псовых на планете. Она представляет собой уникальную островную популяцию, которая обитает на Косумеле уже многие тысячелетия. Найденные субфоссильные останки позволяют предположить, что эти животные появились на острове еще до первых поселений майя.

Длительная изоляция привела к быстрому эволюционному расхождению с материковыми родственниками и явлению, известному как «островная карликовость». По оценкам ученых, размеры карликовой лисицы Косумеля составляют лишь 60–80% от размеров ее ближайшего родственника — серой лисицы, обитающей на материке.

До этого открытия все свидетельства существования карликовой лисицы ограничивались исключительно субфоссильными останками. Последнее неподтвержденное сообщение о встрече с животным датировалось 2001 годом.

Несмотря на долгую историю существования на острове, карликовая лисица Косумеля до сих пор не получила полноценного научного описания и не была официально признана отдельным таксоном. Между тем ее природные местообитания в южной части острова все сильнее страдают от изменения землепользования, хозяйственного освоения территории, инвазивных видов и стихийных бедствий. Поэтому научное сообщество считает этот вид находящимся в критической опасности и, вероятно, на самом пороге вымирания.

Хотя животное удалось спасти, выпустить в охраняемый заповедник и впервые сфотографировать, ученые признают, что о нем по-прежнему известно крайне мало.

Главная проблема карликовой лисицы Косумеля состоит в том, что о ней почти ничего не известно: ни численности сохранившейся популяции, ни ее распространения, ни особенностей экологии. Уже одна эта неопределенность опасна, поскольку чрезвычайно затрудняет разработку эффективных мер по сохранению вида.