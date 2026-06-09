  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
9 июня, 14:14
Рейтинг: +628
Посты: 927

Ученые впервые сфотографировали редчайшую карликовую лисицу в мире

Карликовая лисица Косумеля — крошечное животное, настолько редкое и скрытное, что ученые до последнего времени не были уверены, существует ли оно вообще. В прошлом месяце исследователи опубликовали в журнале Neotropical Biology and Conservation первые в истории фотографии этого зверя и подтвердили его первое достоверное наблюдение более чем за двадцать лет.

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Карликовая лисица Косумеля / © Rafael Chacón
Карликовая лисица Косумеля / © Rafael Chacón

На снимках запечатлен взрослый самец карликовой лисицы на мексиканском острове Косумель. Хотя фотографии были обнародованы лишь недавно, сами они сделаны еще в сентябре 2023 года. Тогда ученым удалось обнаружить и благополучно отловить животное после сообщений в интернете о дезориентированной лисице, замеченной возле прибрежного шоссе на восточной стороне острова.

Карликовая лисица Косумеля / © Rafael Chacón
Карликовая лисица Косумеля / © Rafael Chacón

После периода наблюдения и полного ветеринарного обследования лисицу выпустили на территории государственного заповедника Лагуна Колумбия на Косумеле. Эта охраняемая природная зона была выбрана благодаря подходящим условиям обитания и удаленности от опасных автомобильных дорог.

Карликовая лисица Косумеля считается одной из самых редких представителей семейства псовых на планете. Она представляет собой уникальную островную популяцию, которая обитает на Косумеле уже многие тысячелетия. Найденные субфоссильные останки позволяют предположить, что эти животные появились на острове еще до первых поселений майя.

Длительная изоляция привела к быстрому эволюционному расхождению с материковыми родственниками и явлению, известному как «островная карликовость». По оценкам ученых, размеры карликовой лисицы Косумеля составляют лишь 60–80% от размеров ее ближайшего родственника — серой лисицы, обитающей на материке.

До этого открытия все свидетельства существования карликовой лисицы ограничивались исключительно субфоссильными останками. Последнее неподтвержденное сообщение о встрече с животным датировалось 2001 годом.

Несмотря на долгую историю существования на острове, карликовая лисица Косумеля до сих пор не получила полноценного научного описания и не была официально признана отдельным таксоном. Между тем ее природные местообитания в южной части острова все сильнее страдают от изменения землепользования, хозяйственного освоения территории, инвазивных видов и стихийных бедствий. Поэтому научное сообщество считает этот вид находящимся в критической опасности и, вероятно, на самом пороге вымирания.

Хотя животное удалось спасти, выпустить в охраняемый заповедник и впервые сфотографировать, ученые признают, что о нем по-прежнему известно крайне мало.

Главная проблема карликовой лисицы Косумеля состоит в том, что о ней почти ничего не известно: ни численности сохранившейся популяции, ни ее распространения, ни особенностей экологии. Уже одна эта неопределенность опасна, поскольку чрезвычайно затрудняет разработку эффективных мер по сохранению вида.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Июн
Бесплатно
Как мозг учится видеть лица
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
09 Июн
300
Конец Солнца
Ельцин Центр
Екатеринбург
Проект
10 Июн
Бесплатно
Космос ближе
НИТУ «МИСиС»
Москва
Лекция
11 Июн
Бесплатно
Агамы и другие игуанообразные
Московский зоопарк
Москва
Лекция
11 Июн
Бесплатно
Невидимые коллоиды на Земле и в космосе
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Июн
Бесплатно
От робота-пылесоса до марсохода: что общего у умных машин
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Технологии будущего: кем мы будем работать завтра
ВДНХ
Москва
Мастер-класс
12 Июн
Бесплатно
Пластилиновая ботаника: тычинки, пестики, лепестки
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Суперспособности: реальность или иллюзия?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 июня, 14:35
Марк Чернов

Биотехнологи впервые «омолодили» клетки печени человека и готовятся к испытаниям на людях

Американские биотехнологи впервые сообщили об обращении вспять клеточного старения в живых клетках печени человека — не мышиных, не синтетических, а именно человеческих. На волне этого результата компания привлекла 435 миллионов долларов и готовится к клиническим испытаниям.

Биология
# биотехнологии
# генетика
# стартапы
# стеатоз
7 июня, 14:47
Любовь С.

Они прилетели из чужих миров: как Оумуамуа, комета Борисова и 3I/ATLAS изменили астрономию

В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?

Астрономия
# астероиды
# комета Борисова
# кометы
# межзвездная комета
# Млечный путь
# Оумуама
# Солнечная система
Выбор редакции
8 июня, 10:23
Александр Березин

Жанна д’Арк: как неграмотная девушка определила будущее мира

Роль личности в истории чаще всего иллюстрируют правителями или полководцами. Но, глядя на современную карту мира, нельзя не признать: она выглядела бы принципиально иначе, если бы не одна крестьянская девушка, которую сожгли в этот день ровно 595 лет назад.

История
# история
# медиевистика
# Средние века
# Столетняя война
# Франция
Выбор редакции
7 июня, 14:47
Любовь С.

Они прилетели из чужих миров: как Оумуамуа, комета Борисова и 3I/ATLAS изменили астрономию

В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?

Астрономия
# астероиды
# комета Борисова
# кометы
# межзвездная комета
# Млечный путь
# Оумуама
# Солнечная система
Выбор редакции
5 июня, 14:32
Илья Гриднев

Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении

Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.

Астрономия
# DESI
# кометы
# межзвездная комета
# поиск внеземной жизни
5 июня, 11:32
Максим Абдулаев

Татуированные кочевники: как в России спасают редких соколов-бало́банов

Тысячу лет назад колоссальный степной пояс от Амура до Дуная назывался Великой степью. На Руси его знали как Дикую степь. В этом краю жили кочевники, и среди них — хищная птица сокол-балобан. Сейчас цельной трансконтинентальной популяции балобана больше нет. Небольшой европейский островок уцелел в Венгрии, Австрии и в Крыму. Есть популяция в Казахстане, Монголии и Китае. В России сокол-балобан, помимо Крыма, живет в горах Южной Сибири. И выживание этой популяции, как и всего вида, под угрозой. Как живет эта птица и как ей помогают в нашей стране? Зачем в Хакасии посреди «нигде» построили огромный облёточник? Буквально сегодня в него уже доставили первую партию птиц.

Биология
# защита природы
# зоология
# орнитология
# хищные птицы
Выбор редакции
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В Словакии нашли массовое захоронение обезглавленных людей эпохи неолита

    9 июня, 12:18

  2. Астрофизики объяснили «химический парадокс» в двойной звездной системе

    9 июня, 12:09

  3. Ученые уточнили времена существования древних культур Придонья

    9 июня, 11:29

  4. Мышей научили «высыпаться» без сна

    9 июня, 10:19
Выбор редакции

Жанна д’Арк: как неграмотная девушка определила будущее мира

8 июня, 10:23

Последние комментарии

Николай Цыгикало
16 секунд назад
Алексей, в тексте: "По оценкам SIPRI, по состоянию на январь 2026 года в дополнение к накопленным боеголовкам Франция, вероятно, имела на своем

Ядерный арсенал Китая вырос до 620 боеголовок и увеличивается быстрее, чем у любой другой страны — доклад SIPRI

Dmitriy Dorian
1 час назад
Экономисты в своём репертуаре: всё в этом мире можно объяснить экономически, даже рост домашнего насилия. Чудесно. То есть, в росте домашнего

Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома

Кирпань Николай
1 час назад
Они думают что отключив половину мозга можно будет считать человека полноценно бодрствующим? Сомнительно. Как будто проще уж поспать. ...ну пусть

Мышей научили «высыпаться» без сна

Александр Речкин
1 час назад
Алекс, смотрите в новости все верно, самолет летел из Монреаля (Канада) в Ниццу (Франция) это примерно 6100-6200 км., максимальная скорость была 1009 км/ч,

Самый быстрый бизнес-джет в мире установил первый скоростной рекорд на трансатлантическом маршруте

Алекс Пол
2 часа назад
Ну-ну, 14800 км за 6,5 ч при макс. скорости1009 км/ч...во 2м классе решат школьники, кого наеб...ют???

Самый быстрый бизнес-джет в мире установил первый скоростной рекорд на трансатлантическом маршруте

Давид Барсегян
2 часа назад
Николай, не устал врать?) Время твоего шаоми 7:04.957. А 6:46 это версия прототипа, который невозможно купить. А вот ламбу и мерседес можно купить. Кстати

Электромобиль Xiaomi обогнал суперкар Ferrari в дрэг-заезде

Николай Цыгикало
2 часа назад
"Оказалось, что первыми в открытых степях появились энеолитические пастухи-скотоводы, а в III тысячелетии до нашей эры их сменила ямная культура".

Ученые уточнили времена существования древних культур Придонья

Сергей Механик
2 часа назад
«Шоб ты жил на одну зарплату!» (кошмарный сон Козодоева). 😀

Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома

Давид Барсегян
2 часа назад
Конец эпохи ДВС судя по одной стране))) Современная журналистика ни хлеба не даёт, нр даже зрелищ А учитывая, что Китай заставляет покупать

Эпоха ДВС закончилась: продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира

Давид Барсегян
2 часа назад
Alexander, ещё одна соевая овечка, которая верит в электроповесточку. Твоей совести спокойно живётся, учитывая, что ЛИА не перерабатываются? Ну от слова

Минуты вместо часов: CATL запустила сеть быстрой замены батарей для легких электрогрузовиков в Китае

Myname Mysurname
2 часа назад
Собственно, работа показала, что наёмному работнику платят столько, чтобы он и его дети не сдохли с голоду. То есть фактически бОльшая или даже

Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома

Петр Дубоделов
3 часа назад
O, тут похоже на гендерно озабоченное спонсирование исследования, дабы натянуть сову на глобус и протолкнуть очередную инициативу в защиту совы от

Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома

O B
3 часа назад
"Результаты показали, что каждый дополнительный день растяжки бюджета увеличивает вероятность физического насилия над женщиной на 21,8%." т.е.

Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
Sam, тут же речь про преждевременные выплаты с отложенным эффектом на следующий месяц. Нас это не касается. У нас так не бывает

Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома

Sam Dowson
3 часа назад
Задержки зарплат месяцами и годами в России в 90е годы в расчет не брали? Значит результаты недостовереы.

Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома

Игорь Горинов
3 часа назад
Стамбул не считается? Думаю, западная сторона может поспорит с Москвой, а если восточную добавить...

Европейские города, ранжированные по размеру

Алексей Беляев
4 часа назад
"Однако именно Китай сегодня демонстрирует самые высокие темпы наращивания ядерного потенциала в процентном отношении...". "...арсеналы

Ядерный арсенал Китая вырос до 620 боеголовок и увеличивается быстрее, чем у любой другой страны — доклад SIPRI

getech
4 часа назад
Тут нестыковка, вначале до 1961 и даже до 1969 г. СССР гораздо больше делал запусков чем США, и где-то около 1969 года мы были в паритете с американцами до

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

susakinandrej2025
4 часа назад
В Ростове-на-Дону подобный БПЛА появился в начале 2000-х. На его базе планировали создать систему контроля за гос границей, морского разведчика на

Охота на субмарины по-новому: ЕС выбрал австрийский беспилотник S-300 для ключевого противолодочного проекта

Константин Стрельников...
4 часа назад
Ivan, нам это ни к чему, мы знаем ответ - "проклятый Запад"

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно