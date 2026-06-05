  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
5 июня, 08:32
Рейтинг: +1193
Посты: 2718

Whisper Aero раскрыла, как JetFoil обеспечит почти вертикальный взлет без поворотных двигателей и открытых роторов

Компания Whisper Aero раскрыла новые подробности о своей перспективной силовой установке JetFoil — системе распределенной электрической тяги на основе канальных вентиляторов, которая позволит аппаратам выполнять короткий или почти вертикальный взлет без использования открытых роторов и поворотных двигателей.

Сообщество
# авиация
# концепты
# технологии
Концепт JetFoil / © Whisper Aero
Концепт JetFoil / © Whisper Aero

Обновленный концепт представили на конференции AeroTech 2026, организованной SAE International в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). В рамках мероприятия соучредитель и генеральный директор Whisper Aero Марк Мур был удостоен премии AIAA F.E. Newbold V/STOL Award 2026.

Награда отмечает вклад Мура в развитие технологий вертикального и укороченного взлета и посадки (VTOL и STOL), включая распределенную электрическую тягу, электрические летательные аппараты вертикального взлета и посадки (eVTOL) и перспективные системы воздушной мобильности.

В основе концепта JetFoil лежит интеграция электрических канальных вентиляторов в переднюю кромку крыла. Система использует обдув верхней поверхности крыла и эффект Коанда для перенаправления воздушного потока вдоль крыла и закрылков, что позволяет создавать высокую подъемную силу даже на очень малых скоростях полета.

По данным компании, ее электрические канальные вентиляторы формируют равномерный поток воздуха и обеспечивают более 95 % эффективности при отклонении потока на 90 градусов.

В Whisper Aero утверждают, что такая конструкция позволяет использовать одну и ту же базовую платформу для обычного, укороченного, вертикального или почти вертикального взлета.

Компания позиционирует JetFoil как альтернативу летательным аппаратам, которые для достижения характеристик вертикального или короткого взлета вынуждены использовать крупные открытые роторы, поворотные силовые установки либо отдельные подъемные двигатели.

При этом система, по всей видимости, не предназначена для зависания в воздухе по вертолетному типу. Вместо этого в Whisper Aero описывают JetFoil как технологию, обеспечивающую аппаратам возможность действовать независимо от взлетно-посадочных полос, одновременно снижая уровень шума и механическую сложность по сравнению с рядом других схем силового подъема.

Компания также сообщила, что продолжает испытания и валидацию своих движителей и технологии JetFoil совместно с ВВС США, ВМС США и NASA в рамках нескольких контрактов.

Концепт стал логическим продолжением многолетней работы Марка Мура в области распределенной электрической тяги. До основания Whisper Aero он более тридцати лет проработал в NASA, участвуя в таких проектах, как Puffin, GL-10, LEAPTech и программа создания электрического самолета X-57. Позднее Мур стал одним из основателей Uber Elevate — авиационного подразделения Uber, сыгравшего заметную роль в популяризации раннего рынка аэротакси eVTOL.

В компании считают, что технология может найти применение на широком спектре летательных аппаратов — от беспилотных систем и перспективных средств воздушной мобильности до полностью новых авиационных платформ, которым необходимы возможности взлёта с ограниченных площадок или почти вертикального старта.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Почему мороженое кажется вкуснее: нейробиология удовольствия и иллюзии вкуса
ВДНХ
Москва
Беседа
05 Июн
Бесплатно
Как дожить до ста
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Июн
1000
Остеология. Методы обработки, техника безопасности, создание композиций
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Июн
1700
Необычные симбиозы в живой природе
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Где рождается авиация: Сергей Алексеевич Чаплыгин и ЦАГИ
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Июн
Бесплатно
Что скрывают художники: психология в искусстве
ВДНХ
Москва
Беседа
06 Июн
Бесплатно
Сон за пределами Земли: что снится космонавтам
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
06 Июн
Бесплатно
Дизайн еды будущего
ВДНХ
Москва
Беседа
06 Июн
Бесплатно
Факты и ИИллюзии: можно ли доверять нейросетям в вопросах медицины
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 июня, 09:32
Максим Абдулаев

Неандертальская ДНК сделала человека уязвимее к хроническим вирусам

Гены, унаследованные нами от неандертальцев и денисовцев, увеличили вирусную нагрузку в крови современных людей при заражении ДНК-вирусами. Генетики выяснили, что древний иммунитет плохо справляется со скрытыми, долговременными инфекциями, такими как вирус Эпштейна — Барр.

Биология
# антропогенез
# иммунитет
# неандертальцы
4 июня, 15:39
Марк Чернов

Аспирант случайно раскрыл природу загадочных вспышек в нашей Галактике

Международная группа ученых впервые определила природу необычных космических вспышек, которые оставались загадкой для науки на протяжении нескольких лет.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические сигналы
# Млечный путь
2 июня, 10:44
Татьяна Зайцева

Древнеегипетский флакон с подводкой для глаз заставил пересмотреть представления о внешности римских легионеров

Во время раскопок в римском лагере в Йорке (Англия) нашли стеклянную колбу, поразительно напоминающую древнеегипетские флаконы для кохля — традиционную черную подводку для глаз. Не исключено, что это средство макияжа пользовалось популярностью и у римских солдат.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Рим
# история
# косметика
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
1 июня, 08:40
Любовь С.

Спутники Юпитера и Урана указали на «потерянную» планету

Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.

Астрономия
# планеты
# Солнечная система
# спутники Урана
# спутники Юпитера
# уран
# Юпитер
29 мая, 17:17
Александр Березин

Поверхность лун Юпитера и Сатурна оказалась экстремально пористой

Изучив данные о скорости изменения температур ледяных спутников пятой и шестой планеты системы, астрономы обнаружили, что она слишком высока для по-настоящему ледяной поверхности. Оказалось, что эти тела покрыты материалом, по своим свойствам резко отличающимся от земного льда.

Космонавтика
# космос
# спутники Сатурна
# спутники Юпитера
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые разработали «контактную линзу», размягчающую роговицу глаза

    4 июня, 17:06

  2. В России разработали новый метод анализа сейсмограмм в Арктике для поиска нефти

    4 июня, 16:41

  3. Аспирант случайно раскрыл природу загадочных вспышек в нашей Галактике

    4 июня, 15:39

  4. Собаки поняли запреты и разрешения без слов

    4 июня, 14:51
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

Alexandr Aronov
11 минут назад
Александр, что ты несешь?)) кто бы его бросил и что значит "бросили", ты вообще понимаешь значение словосочетания "частная собственность"?) завод

Спасатели Казахстана подтвердили закупку дополнительных Cybertruck: первые машины уже доказали свою эффективность

Сергей Механик
42 минуты назад
Общий вывод, итог статьи не совсем понятен и не определён. Возможно ли и как избежать сбоев поставок?

Карта морских узлов мира: как концентрация маршрутов создает риски для всей глобальной экономики

Сергей Механик
49 минут назад
Так как вышеуказанные процессы происходили за десятки и тысячи миллионов лет до того как свет от них дошел до Земли, то для лучшего понимания

Аспирант случайно раскрыл природу загадочных вспышек в нашей Галактике

Yury bse
1 час назад
Иван, для начало научится правильно понимать что вам пишут вот что лучше. Я же сказал это так поступают везде. И это не корупция в прямом смысле,

Лидеры военных бюджетов 2025: кто потратил больше всех и как изменился рейтинг

Солнечная
2 часа назад
Сутки сидеть в кресле? Тут с Владивостока до Москвы долететь проблема. А если сутки сидеть то вообще жесть

Airbus испытала самолет для самых дальних в мире беспосадочных рейсов

naked science аааа
2 часа назад
Продажи Tesla в Китае, в мае + 40%⁠⁠ Tesla снова набирает обороты в том числе благодаря энергокризису, свехвысокие цены на нефть стимулируют продажи

Спасатели Казахстана подтвердили закупку дополнительных Cybertruck: первые машины уже доказали свою эффективность

naked science аааа
2 часа назад
Никита, Китай с начала года добавил 70 ГВт зеленой энергетики⁠⁠ Страна продолжает наращивать беспрецедентными темпами мощности зеленой

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Иван Колупаев
4 часа назад
Николай, сверхлегкие ракеты вроде бы даже чего-то там разработали уже https://spaceenergy.su/zapuski/

Space Energy приступила к подготовке проекта первого российского частного космодрома

sashapivovarov
4 часа назад
Александр, и что в этой статье про подбитие? Ничего. Тем более это Блумберг. Вы еще New York Times почитайте. Они вам расскажут, какие республиканцы

Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

sashapivovarov
4 часа назад
Александр, естественно издание, которое принадлежит известному демократу будет критиковать нынешнее руководство. Это статье такое же доверие,

Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

Николай Цыгикало
5 часов назад
Sergey, возможно. Но написано "маринованные", а это другой продукт. Не квашеный и не малосольный.

Рейтинг стран-лидеров по потреблению ферментированных продуктов на душу населения в день

Александр Емельянов
5 часов назад
Получается даже для японцев бобы натто на любителя

Рейтинг стран-лидеров по потреблению ферментированных продуктов на душу населения в день

Pavel M
6 часов назад
Галимая показуха, в большинстве населения люди топят дровами с туалетами на улице, а тут они частный космодром строят.... Это просто в пику

Space Energy приступила к подготовке проекта первого российского частного космодрома

Аlеx
8 часов назад
В возвращаемых ракетах нет необходимости менять днища баков, поэтому это более совершенный вариант.

Китай ускорил производство компонентов ракет благодаря новой технологии сверхнизкотемпературной формовки

Rus T
8 часов назад
Erbolat, одна мелочь на пути этой версии. Такого этноса как Казахи , а значит и языка, не когда не было. Казахи и Узбеки это локализованные названия

Как сказать «деньги» на разных европейских языках 

Иван Колупаев
8 часов назад
Александр, но ни разу не истребитель. Если вы про Су-34. Уж скорее тогда Су-30М2 Впрочем заголовок некорректен совсем по другой причине. Самолет лишь

Представлен первый в мире двухместный истребитель Gripen F, способный управлять роем беспилотников

Artem Suleymanov
8 часов назад
B.G., Ну да ну да. А потом верховный главнокомандующий такой пук среньк - это мы специально цирконами и искандерами по гаражам и сараям ебашим а не по

Лидеры военных бюджетов 2025: кто потратил больше всех и как изменился рейтинг

Александр Минаков
10 часов назад
Иван, а "утёнок"🤔 двухместный

Представлен первый в мире двухместный истребитель Gripen F, способный управлять роем беспилотников

Sergey Kz
10 часов назад
Николай, возможно подразумевалось малосольные огурцы и квашеная капуста?

Рейтинг стран-лидеров по потреблению ферментированных продуктов на душу населения в день

Александр Минаков
10 часов назад
А известный..."утёнок" двухместный...

Представлен первый в мире двухместный истребитель Gripen F, способный управлять роем беспилотников

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно