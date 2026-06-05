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Whisper Aero раскрыла, как JetFoil обеспечит почти вертикальный взлет без поворотных двигателей и открытых роторов
Компания Whisper Aero раскрыла новые подробности о своей перспективной силовой установке JetFoil — системе распределенной электрической тяги на основе канальных вентиляторов, которая позволит аппаратам выполнять короткий или почти вертикальный взлет без использования открытых роторов и поворотных двигателей.
Обновленный концепт представили на конференции AeroTech 2026, организованной SAE International в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). В рамках мероприятия соучредитель и генеральный директор Whisper Aero Марк Мур был удостоен премии AIAA F.E. Newbold V/STOL Award 2026.
Награда отмечает вклад Мура в развитие технологий вертикального и укороченного взлета и посадки (VTOL и STOL), включая распределенную электрическую тягу, электрические летательные аппараты вертикального взлета и посадки (eVTOL) и перспективные системы воздушной мобильности.
В основе концепта JetFoil лежит интеграция электрических канальных вентиляторов в переднюю кромку крыла. Система использует обдув верхней поверхности крыла и эффект Коанда для перенаправления воздушного потока вдоль крыла и закрылков, что позволяет создавать высокую подъемную силу даже на очень малых скоростях полета.
По данным компании, ее электрические канальные вентиляторы формируют равномерный поток воздуха и обеспечивают более 95 % эффективности при отклонении потока на 90 градусов.
В Whisper Aero утверждают, что такая конструкция позволяет использовать одну и ту же базовую платформу для обычного, укороченного, вертикального или почти вертикального взлета.
Компания позиционирует JetFoil как альтернативу летательным аппаратам, которые для достижения характеристик вертикального или короткого взлета вынуждены использовать крупные открытые роторы, поворотные силовые установки либо отдельные подъемные двигатели.
При этом система, по всей видимости, не предназначена для зависания в воздухе по вертолетному типу. Вместо этого в Whisper Aero описывают JetFoil как технологию, обеспечивающую аппаратам возможность действовать независимо от взлетно-посадочных полос, одновременно снижая уровень шума и механическую сложность по сравнению с рядом других схем силового подъема.
Компания также сообщила, что продолжает испытания и валидацию своих движителей и технологии JetFoil совместно с ВВС США, ВМС США и NASA в рамках нескольких контрактов.
Концепт стал логическим продолжением многолетней работы Марка Мура в области распределенной электрической тяги. До основания Whisper Aero он более тридцати лет проработал в NASA, участвуя в таких проектах, как Puffin, GL-10, LEAPTech и программа создания электрического самолета X-57. Позднее Мур стал одним из основателей Uber Elevate — авиационного подразделения Uber, сыгравшего заметную роль в популяризации раннего рынка аэротакси eVTOL.
В компании считают, что технология может найти применение на широком спектре летательных аппаратов — от беспилотных систем и перспективных средств воздушной мобильности до полностью новых авиационных платформ, которым необходимы возможности взлёта с ограниченных площадок или почти вертикального старта.
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