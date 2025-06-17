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В Книгу рекордов Гиннесса попал старейший в мире лемур

Кошачий лемур (Lemur catta) по кличке Стампи недавно отпраздновал 39-й день рождения и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый лемур, живущий в неволе.

Самый старый в мире лемур Стампи / © Guinness World Records

Стампи родился 15 июня 1986 года и, в отличие от сородичей, чья средняя продолжительность жизни в неволе составляет 20-25 лет, до сих пор находится в хорошей форме.

Сегодня Стампи живет в зоопарке Five Sisters Zoo в Западном Лотиане, Шотландия.

Самый старый в мире лемур Стампи / © Guinness World Records

В чем секрет долгожителя? Неизвестно, но, по словам смотрителей зоопарка, Стампи любит загорать, есть свежие побеги ивы и батат.

Самый старый в мире лемур Стампи / © Guinness World Records