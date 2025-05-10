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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
Позавчера, 13:31
Рейтинг: +621
Посты: 1549

В Китае построили самое необычное здание библиотеки

В китайской деревне Яньцзытоу построили необычное здание детской библиотеки, которое одновременно напоминает гриб и тарелку НЛО. Проект разработало местное архитектурное бюро Kong Xiangwei Studio.

Сообщество
# Китай
# строительство
Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 
Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 

Дизайн дома книг имитирует форму грибов, произрастающих в окрестных лесах, однако благодаря необычной форме библиотека выглядит по-разному в зависимости от ракурса и времени суток. Если смотреть с восточной аллеи, крыша напоминает поля шляпы, а если взглянуть сверху — причудливое лицо. Ночью подсвеченное здание выглядит, как парящий НЛО и сооружение становится фантастической достопримечательностью деревни.

Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 
Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 

При этом крыша спроектирована таким образом, чтобы создавать в читальном зале, расположенном ниже, сложную игру света и тени. По краям читального зала между ступенчатыми и изогнутыми бетонными стенами установлены деревянные книжные полки.

Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 
Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 
Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 
Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 
Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 
Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 
Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 
Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 
Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 
Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 
Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 
Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 
Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 
Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator 
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# New Shepard
# космос
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# аукцион
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+ + + + + | + + + + +
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Dmitriy Dorian
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