  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Александр Речкин
Александр Речкин
Только что
Рейтинг: +458
Посты: 1189

Ученые создали 3D-модели космических объектов благодаря телескопу «Чандра»

NASA совместно с инженером-программистом Орландо Сальваторе создало трехмерные модели целого ряда космических объектов — от молодых звезд до остатков сверхновых, которые можно не только изучать на экране, но и распечатать на 3D-принтере. 

Сообщество
# NASA
# звёзды
# космос
# Чандра
3D-модель остатка сверхновой Кассиопея А / © INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo / Salvatore Orlando
3D-модель остатка сверхновой Кассиопея А / © INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo / Salvatore Orlando

Модели сочетают данные, полученные рентгеновской обсерваторией «Чандра» (Chandra), с расчетами современных алгоритмов. Подобные визуализации помогают ученым лучше понять эволюцию звезд и спрогнозировать развитие галактик.

3D-модель остатка сверхновой Кассиопея А / © INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo / Salvatore Orlando
3D-модель молодой звезды BP Tauri  / © INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo / Salvatore Orlando
3D-модель планетарной туманности Петля Лебедя / © INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo / Salvatore Orlando
3D-модель остатка сверхновой G292.0+1.8 / © INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo / Salvatore Orlando
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Апр
Бесплатно
Рога времени: путешествие в прошлое полорогих
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Апр
Бесплатно
Математика: площади и объемы
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Путешествие на Марс: когда мы будем летать в отпуск на другие планеты?
Русское географическое общество
Москва
Лекция
22 Апр
600
Пища как часть культуры: кулинарные традиции майя
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
22 Апр
1500
Иммунитет как инженерная проблема
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
23 Апр
600
Неизвестное Солнце
Московский Планетарий
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Кометы: тысячелетняя история мифов и суеверий
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
От сенсоров к сетям мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Жизнь на грани фантастики: почему микробы — главные экстремалы планеты
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 часов назад
Полина Меньшова

Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.

Психология
# мужчины и женщины
# отношения
# секс
# удовлетворенность отношениями
Позавчера, 07:55
Игорь Байдов

Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

В 2006 году исследователи из Великобритании объявили, что легендарный антикитерский механизм, древнегреческий «компьютер», мог быть всего лишь игрушкой для демонстрации астрономических явлений. Авторы нового исследования подтвердили это, построив математическую модель на основе данных своих коллег, которая показала, что шестерни устройства заклинивало при запуске. Но несмотря на полученные результаты, ученые пытаются спасти репутацию древнего чуда техники, обвинив предыдущую команду в ряде ошибок.

Археология
# антикитерский механизм
# античность
# артефакты
# Древняя Греция
Позавчера, 09:17
Любовь

Выживание Homo sapiens при сдвиге магнитных полюсов связали с древним кремом и теплой одеждой 

Примерно 41-42 тысячи лет назад на Земле произошел кратковременный сдвиг магнитных полюсов, который мог способствовать вымиранию неандертальцев, но не Homo sapiens — их выживание авторы нового исследования связали с появлением теплой одежды и добычей охры.

Антропология
# Homo sapiens
# климат
# магнитосфера
# наскальная живопись
# неандертальцы
# озоновый слой
10 часов назад
Полина Меньшова

Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.

Психология
# мужчины и женщины
# отношения
# секс
# удовлетворенность отношениями
15 апреля
НовГУ

Новгородцы разработали VR-перчатки для проведения виртуальных операций

Оснащенные высокочувствительными датчиками, разработанные новгородцами перчатки, будут отслеживать малейшее движение пальцев и кистей рук и проводить операции с помощью VR-симулятора. Это позволит вывести качество медицинского образования и станет помощником для практикующих хирургов.

НовГУ
# виртуальная реальность
# виртуальные операции
# перчатки
# хирурги
15 апреля
ПНИПУ

Создан удобный инструмент для прогнозирования поломок оборудования

В крупных компаниях для того, чтобы обслуживать оборудование, инженерам и аналитикам часто приходится разбираться в огромном количестве данных. Например, чтобы избежать поломок и вовремя ремонтировать оборудование, нужно понять, что сильнее влияет на появление дефектов: температура, вибрация или износ? Для этого специалисты занимаются анализом данных с применением технологий машинного обучения, однако это сложные области, которые требуют глубоких знаний программирования и математики. Ученые из Пермского Политеха создали программу в виде электронной книги, которая помогает легко разобраться в основах классификации данных. Она уже успешно применяется в обучении студентов высшей школы авиационного двигателестроения.

ПНИПУ
# поломки
# предприятия
# программа
# электронный каталог
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
9 апреля
Unitsky String Technologies Inc.

До 1000 пассажиров в час: белорусские инженеры предложили соединить два берега Дона

Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.

Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В жидкости из женских яичников нашли тысячи частиц микропластика на каждый миллилитр

    8 часов назад

  2. Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

    10 часов назад

  3. В системе Kepler-139 обнаружили «невидимую» планету

    Вчера, 15:34

  4. Изолированную популяцию бабочек признали новым видом

    Вчера, 14:52
Выбор редакции

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

Вчера, 13:42

Последние комментарии

Александр Березин
48 минут назад
Павел, микрочастицы целлюлозы таким способом получить будет очень затруднительно.

В жидкости из женских яичников нашли тысячи частиц микропластика на каждый миллилитр

Mikhail Lukashev
2 часа назад
Сергей, феерично! В каждом утверждении! Продолжайте-)

Астрофизики рассмотрели Землю как далекую экзопланету

Петр Романов
3 часа назад
Реально, какой-то бред. Это как люди обсуждают не суть, сказанного, а то в какой это форме было сказано. Ну создайте поосто аналогичный по схеме

Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

Алексей
4 часа назад
Стас, один-два раза в жизни? Тяжело вам😅

Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Гарри Гарриев
5 часов назад
Ну, то есть, всё же надо что-то делать с этой бедой. Но экологи (и климатологи) нынче выставлены чуть ли не какими-то "городскими сумасшедшими".

В жидкости из женских яичников нашли тысячи частиц микропластика на каждый миллилитр

Сергей Соболев
5 часов назад
Ближайшая к Солнцу звезда--Полярная--9.6 млн.км--это волновое расстояние, но не линейное, которое примерно в два раза меньше линейного. Кстати,

Астрофизики рассмотрели Землю как далекую экзопланету

Гарри Гарриев
5 часов назад
///Сам исследователь признается, что некоторые люди могут принимать решения, опираясь на логику, в то время как другие действуют, скорее,

«Логического» и «эмоционального» полушарий мозга не существует, – ученый

Гарри Гарриев
5 часов назад
Мария, • Нормальное питание влияет однозначно, согласен. • "Надо договариваться" — не миф, не согласен. Надо не просто объявить ребёнку, что это

Почти все педагоги продемонстрировали веру в нейромифы

Гарри Гарриев
5 часов назад
///не просто устаревшая, а совершенно неверная теория о «визуалах», «аудиалах» и «кинестетиках» никогда не подкреплялась достоверными

Почти все педагоги продемонстрировали веру в нейромифы

Дмитрий Мир
5 часов назад
Не очень как то )) мы были в Японии бееееее

В Японии напечатали на 3D-принтере первую в мире железнодорожную станцию 

Павел Зеленихин
7 часов назад
Стас, Если стаканчик пластифицирован, что весьма вероятно, то получаете микрочастицы пластика. Если нет - то микрочастицы целлюлозы. В любом

В жидкости из женских яичников нашли тысячи частиц микропластика на каждый миллилитр

Vlad Ok
7 часов назад
Стас, чойта? )

Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Стас Вихров
7 часов назад
глупое исследование. соитие должно происходить только, если есть цель зачатия дитя.

Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Стас Вихров
8 часов назад
а я каждый день пью кофе из бумажного стаканчика. из-за того что лень мыть стеклянный.

В жидкости из женских яичников нашли тысячи частиц микропластика на каждый миллилитр

Сергей Мишин
8 часов назад
Посмотри видео Бориса Марценкевича и всё поймёте . И о этом чуде и оттупом авторе этой статьи

Китайский экспериментальный ториевый реактор впервые перезагрузили топливом

Александр Березин
8 часов назад
Александр, еще раз повторю то, что уже сказал выше: североамериканские колонии Англии по доходам населения превосходили Англию и любой

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

Александр Березин
8 часов назад
Александр, я не думаю, что тут надо что-то удалять.

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

Александр Березин
8 часов назад
Иван, Канада на практике стала независимой только в XX веке -- до Вестминистерского статуса у нее не было самостоятельности даже во внутренней

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

ulogin_vkontakte_36459212
16 часов назад
Станислав, вы бы следили за китайскими публикациями. У них самолет "5 поколения" делится на версии 1.0 и 2.0. В чем разница? 1.0 шли российские двигатели,

Опубликован самый четкий снимок китайского истребителя шестого поколения J-50 

Валентин Чернов
17 часов назад
Обратите внимание на "бахрому" вдоль всей линии несущих плоскостей. Полагаю, что это элероны...обеспечивающие самолету новый аспект

Опубликован самый четкий снимок китайского истребителя шестого поколения J-50 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно