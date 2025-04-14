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На российском вулкане обнаружили парящее озеро

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН обнаружили новое парящее озеро на куполе действующего камчатского вулкана Шивелуч.

Парящее озеро на куполе действующего камчатского вулкана Шивелуч / © Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Озеро овальной формы раскинулось на 70 метров с севера на юг и 50 метров с запада на восток. Температура воды у его берегов водоема достигает 52 °C.

В центральной части озера расположен бурлящий котел диаметром до трех метров с высотой выбросов приблизительно 40 сантиметров.

Парящее озеро на куполе действующего камчатского вулкана Шивелуч / © Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН