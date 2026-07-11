Новые файлы Пентагона: зеленые огненные шары и НЛО над ядерным военным объектом

Американское военное ведомство опубликовало четвертую часть материалов о неопознанных летающих объектах. Собственно новых файлов не так много: как и в прошлые разы, значительная часть опубликованного была известна ранее. Однако есть детали, которые действительно интересны и указывают на объекты, чья природа не может быть легко объяснена в рамках известного землянам на сегодняшний день.

Один из самых ранних материалов описал конференцию ученых-атомщиков 1949 года (в Лос-Аламосе), где обсуждали объекты, зафиксированные над ядерной лабораторией. Это были зеленые огненные шары. Среди гипотез, которыми попытались их объяснить, были метеоры, то есть визуальные следы от падающих метеоритов в атмосфере Земли. Но сами же ученые в стенограмме пришли к выводу, что эта гипотеза выглядит сомнительно.

Хотя при определенном химическом составе (при большом содержании меди) метеоры в теории действительно могут давать зеленое свечение (не слишком часто), как минимум в трех описанных случаях объекты летели почти горизонтально, поддерживая высоту в диапазоне от 13 до 16 километров. При этом их яркость заметное время оставалась постоянной, пока объекты не распадались на зеленые светящиеся обломки.

Даже при входе в атмосферу под очень большими углами метеориты не могут поддерживать настолько горизонтальный полет, да еще в таких плотных слоях атмосферы. Обычно они разваливаются почти мгновенно, причем их свечение на протяжении полета резко изменяется по яркости. Кроме того, один из таких объектов видели в 1948 году над Техасом более ста человек на отрезке в шестьсот километров. Несмотря на многочисленность свидетелей, ни один не слышал от этого НЛО ни одного звука.

Технически это невозможно: любой крупный метеор, видимый на большом расстоянии, светится за счет нагрева от газодинамического сжатия встречного воздуха на лобовой поверхности метеороида. Давление сжатого воздуха на поверхности метеороида растет со снижением, порождая ударные волны, расходящиеся от летящего тела. Причем если свечение яркое и длительное, ударные волны будут большой силы. А такие волны в атмосфере неизбежно сопровождаются сильными звуками, которые чрезвычайно беспокоят самые разные виды животных на большом пространстве. Здесь же не было ни звуков, ни беспокойства животных.

Именно поэтому приглашенный специалист по метеорам Линкольн ЛаПас констатировал, что эти объекты практически наверняка не относятся к обычным метеорам. На самом деле сам факт обсуждения их в среде атомщиков показывает, что уже в 1940-х годах власти США и их ученые подозревали, что подобные зеленые огненные шары связаны совсем не с природными явлениями. Отец термоядерной бомбы Эдвард Теллер в стенограмме нажимал на такие вопросы по этим объектам, которые ясно указывали на его сомнения в естественности природы зеленых огненных шаров.

На этом НЛО над ядерными объектами в новых материалах не заканчиваются. В 2015 году сотрудники Министерства энергетики США (оно курирует производство и утилизацию ядерных боеголовок) зафиксировали над ядерным оружейным объектом в Штатах очередной НЛО. Завод Pantex в Техасе имеет всегда закрытое воздушное пространство над ним. Два сотрудника Минэнерго пробовали преследовать низкоскоростной (от 16 до 24 километров в час по данным радаров) летающий объект на машине, но не преуспели. Тогда они попытались рассмотреть его детали в бинокль.

Увидеть удалось только то, что объект не имеет ничего похожего на двигатели или движители. После одной-двух минут наблюдений объект удалился на север так, что пропал из поля зрения. Сотрудники министерства констатировали, что этот НЛО не издавал никаких звуков, даже когда был на минимальной от них дистанции. Для летательных аппаратов на известных нам принципах такое нехарактерно.

Это видео американских военных (одно из выпущенных на этой неделе) было снято в Восточно-Китайском море в 2025 году. Если это реальный воздушный объект, то это первое явление такого рода в форме шестилучевой звезды / © Министерство войны США

Помимо этого в новой группе файлов есть видеозаписи с систем ИК-видения военных летательных аппаратов США. Некоторые из них содержат летающие объекты такой формы, которая не свойственна известным естественным и/или искусственным объектам. Хотя американские военнослужащие пытаются описать их через знакомые им предметы, на видео 2020 года зафиксировано нечто, далекое от всех использованных аналогий типа смятого воздушного шара и так далее.

Другое видео, снятое в 2018 году над восточной частью США, как и доклад о нем, тоже описывают объект сомнительной аэродинамики. В отчете один из свидетелей-военных авиаторов отметил, что наблюдал объект, с летными характеристиками, не похожими ни на что виденное им за 28 лет службы. Он был прямоугольным, но при этом передвигался на такой высокой скорости, что попытка пилота удержать с ним визуальный контакт не удалась.

В целом материалы продолжают демонстрировать, что земляне уже довольно давно наблюдают множество летающих объектов, по параметрам далеких и от метеоров, шаровых молний и других природных феноменов, и от летающих аппаратов земного типа. Разумеется, окончательные выводы по этому вопросу в документах не сформулированы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.