О мероприятии

Андрея Боголюбского великий историк Ключевский называл «первым великороссом, выступившим на историческую сцену». С чем он на нее выступил —недавно попытались показать на отечественном телевидении в сериале «Князь Андрей».

Историк и писатель Дмитрий Тараторин разберет, насколько экранный образ Андрея Боголюбского соответствует летописному. Слушатели узнают, что связывало князя с легендарным императором Фридрихом Барбароссой. Почему поход Боголюбского на Новгород стал сюжетом иконы, на которой его войска бегут от противника. Участники попробуют понять, что он не поделил со своим убийцей по имени Амбал, и могла ли участвовать в заговоре против князя его жена Улита.

Андрей Боголюбский велел построить один из самых прекрасных русских храмов – церковь Покрова на Нерли. Он сделал Владимиро-Суздальскую землю новым центром Руси. Но как так вышло, что никто из его сыновей не унаследовал престол, но зато один из них стал мужем легендарной грузинской царицы Тамары? Ответы на эти и другие вопросы на лекции.

Расписание проспект Мира, д. 119, стр.58 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация