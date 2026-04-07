Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают, почему авиационные технологии стали ключом к удешевлению освоения космоса.
О мероприятии
Люди привыкли делить мир на авиацию и космонавтику. Самолеты летают в атмосфере, ракеты уходят за ее пределы — кажется, что между ними непреодолимая граница. Но инженеры всегда стремились эту границу стереть.
Аспирант МГТУ им. Н.Э. Баумана Егор Ржанов расскажет об инженерных разработках, которые смогли объединить два самых дерзких направления человеческой мысли.
Слушатели узнают, почему «Буран» до сих пор остается уникальным инженерным вызовом, который никто не повторил. Разберутся, как запустить ракету с самолета и зачем это нужно. Выяснят, чем американские шаттлы отличались от советского «крылатого космоса» и что общего у них с современными проектами многоразовых кораблей. Лектор обсудит, почему авиационные технологии стали ключом к удешевлению освоения космоса и куда движется эта связка сегодня. Это история не просто о громких проектах, а о том, как инженеры буквально заставляют работать вместе две стихии — аэродинамику и баллистику, атмосферу и вакуум, крылья и орбиту.
Проспект Мира, дом 119, строение 34
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии