Люди привыкли делить мир на авиацию и космонавтику. Самолеты летают в атмосфере, ракеты уходят за ее пределы — кажется, что между ними непреодолимая граница. Но инженеры всегда стремились эту границу стереть.

Аспирант МГТУ им. Н.Э. Баумана Егор Ржанов расскажет об инженерных разработках, которые смогли объединить два самых дерзких направления человеческой мысли.

Слушатели узнают, почему «Буран» до сих пор остается уникальным инженерным вызовом, который никто не повторил. Разберутся, как запустить ракету с самолета и зачем это нужно. Выяснят, чем американские шаттлы отличались от советского «крылатого космоса» и что общего у них с современными проектами многоразовых кораблей. Лектор обсудит, почему авиационные технологии стали ключом к удешевлению освоения космоса и куда движется эта связка сегодня. Это история не просто о громких проектах, а о том, как инженеры буквально заставляют работать вместе две стихии — аэродинамику и баллистику, атмосферу и вакуум, крылья и орбиту.

Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:50 Бесплатно