Слушатели узнают, как на картах появлялись далекие страны, волшебные острова и целые материки, которые населяли диковинные народы.

О мероприятии

Там, где заканчивается известный мир, начинается территория мифа.

Предполагая форму и размеры земли, но не видя ее целиком, люди издавна пытались достроить пространство при помощи науки, религии и фантазии. На картах появлялись далекие страны, волшебные острова и целые материки, которые населяли диковинные народы, золотые реки и горы, одноногие люди, единороги и драконы — результат домыслов и преувеличений. Каждое чудовище рождено незнанием и страхом неизвестного. Но у человека всегда было стремление познать обитаемый мир, которое по кусочкам вытягивало из тумана привычные для нас очертания суши и морского пространства.

На лекции географ Дмитрий Мартьянов и историк Артем Фуганов расскажут об истории знакомства человека с миром через мифы и посмотрят на карты, которые помогут понять границы известного и безграничность фантазии.

Расписание Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация