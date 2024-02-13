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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
1 час назад
Рейтинг: +357
Посты: 636

Нейросеть показала «Зловещих мертвецов» от Акиры Куросавы

Пользователь социальной сети Reddit под ником u/KobraKay87 применил генератор изображений Midjourney, чтобы представить, как выглядел бы фильм «Зловещие мертвецы», если бы его снял легендарный японский кинорежиссер Акира Куросава. 

Сообщество
# Midjourney
# кино
# нейросеть
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
«Зловещие мертвецы» Акиры Куросавы / © Midjourney
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Affidavit Donda
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Sergio Mihailovich
9 часов назад
Игорь, Почитай хотя бы книжки, речь о фактах как раз. А когда ты их увидишь, то поймëшь о чем речь. Тем паче, что написанное из курса средней школы по

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

Zhe Sh
9 часов назад
Псилоцибы? Ну, их-то как раз есть, от кого защищать))

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Sergio Mihailovich
9 часов назад
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John Smith
13 часов назад
Однако Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало заявление, что они ожидают от СпейсХ заключительного расследования

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