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Археологи обнаружили древнегреческий храм, полный сокровищ

На греческом острове Эвбея в Эгейском море исследователи нашли руины храма, посвященного богине охоты Артемиде. Его построили в VII веке до нашей эры.

Ритуальные подношения из храма Артемиды на Эвбее / © Минкульт Греции

В культовом сооружении нашли богатые подношения: коринфский алебастр, аттические вазы, ритуальные подносы местного производства, а также украшения из драгоценных материалов, таких как золото и серебро, и коралла.

Ритуальные подношения из храма Артемиды на Эвбее / © Минкульт Греции

Во время раскопок под храмом стены обнаружили еще более раннюю постройку, в культурном слое которой сохранились бронзовые статуэтки 900-700 годов до нашей эры и глиняная голова быка микенского периода (1750-1050 годы до нашей эры).