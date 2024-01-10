Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай начал сборку лунного аппарата миссии «Чанъэ-6»

Китайское национальное космическое управление (CNSA) 10 января сообщило, что компоненты для лунного аппарата «Чанъэ-6» доставили на остров Хайнань транспортными самолетами Ан-124 и Xi’an Y-20. Затем их перевезли в Центр запуска спутников Вэньчан, где начались сборка и испытания.

Карта обратной стороны естественного спутника Земли с указанием места прилунения автоматической межпланетной станции «Чанъэ-6» / © Chinese Academy of Sciences

Автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-6» (названа в честь богини Луны Чанъэ) — часть беспилотной миссии исследования Луны — станет второй китайской возвращаемой экспедицией, в рамках которой планируют осуществить сбор проб лунного грунта на обратной стороне естественного спутника Земли.

«Чанъэ-6» станет продолжением миссии «Чанъэ-5» 2020 года, которая собрала 1731 грамм лунного материала из Океана Бурь. По данным CNSA, «Чанъэ-6» массой 8200 килограммов запустят на ракете «Чанчжэн-5» примерно в мае 2024 года.

Планируется, что аппарат прилунится в южной части кратера Аполлона, расположенной на 150-158 градусах западной долготы и 41-45 градусах южной широты. Посадочный модуль попытается собрать 2000 граммов материала — как зачерпнутого с поверхности, так и собранного с помощью бура.