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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +199
Посты: 240

Опубликованы снимки победителей конкурса Лондонского королевского общества

Королевское общество (The Royal Society) подвело итоги своего фотоконкурса и представило снимки победителей этого года. 

Сообщество
# космос
# природа
# фотографии
Победитель конкурса: миксомицеты, или слизевики Lamproderma scintillans, — маленькие организмы, которые помогают разлагать мертвую растительность, прочно прикрепившись к осеннему листу, в Сомерсете, Великобритания / © Irina Petrova Adamatzky
Победитель конкурса: миксомицеты, или слизевики Lamproderma scintillans, — маленькие организмы, которые помогают разлагать мертвую растительность, прочно прикрепившись к осеннему листу, в Сомерсете, Великобритания / © Irina Petrova Adamatzky
Победитель в категории «Астрономия» — «Туманность Вуаль» /  © Imran Sultan
Победитель в категории «Астрономия» — «Туманность Вуаль» /  © Imran Sultan
Второе место в категории «Астрономия» — Луна / © Imran Sultan
Второе место в категории «Астрономия» — Луна / © Imran Sultan
Победитель в категории «Поведение животных»: медуза всплывает на поверхность океана / © Tom Shlesinger
Победитель в категории «Поведение животных»: медуза всплывает на поверхность океана / © Tom Shlesinger
Второе место в категории «Поведение животных» — два зеленых гремучника (Crotalus viridis) / © Gregory Funston
Второе место в категории «Поведение животных» — два зеленых гремучника (Crotalus viridis) / © Gregory Funston
Победитель в категории «Геология»: обнаженная порода на Коринфском канале в Греции / © Chia-Hsin Tsai
Победитель в категории «Геология»: обнаженная порода на Коринфском канале в Греции / © Chia-Hsin Tsai
Второе место в категории «Геология»: часть стены бункера времен Второй мировой войны в Альпах / © Filippo Carugati
Второе место в категории «Геология»: часть стены бункера времен Второй мировой войны в Альпах / © Filippo Carugati
Победитель в категории «Экология»: ночная жизнь кораллового рифа / © Tom Shlesinger
Победитель в категории «Экология»: ночная жизнь кораллового рифа / © Tom Shlesinger
Второе место в категории «Экология» — закат в Антарктиде / © Michael Meredith
Второе место в категории «Экология» — закат в Антарктиде / © Michael Meredith
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# геология
# гробница
# дольмен
# мегалиты
# неолит
# строительство
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