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Пентагон испытал спутники Starlink на случай конфликта с Россией и Китаем в Арктике
Издание Bloomberg сообщило, что спутники Starlink компании SpaceX успешно прошли девятимесячные испытания для нужд Министерства обороны США в Арктике. Учения завершились в июне.
Starlink показала себя «надежной и высокопроизводительной системой связи в Арктике, включая мобильные приложения», заявил Брайан Бил, главный инженер Управления интегрированных возможностей исследовательской лаборатории ВВС США. Он уточнил, что испытания проводили при очень сильном ветре и крайне низких температурах.
По информации СМИ, спутники Илона Маска пригодятся Соединенным Штатам Америки в случае противостояния с Россией и Китаем, которые «стремятся расширить свое влияние в Арктике», поскольку суровый климат и удаленность региона ограничивают возможности связи через существующие сегодня военные спутники.
«Это хорошие новости. Нам нужны более быстрые и дополнительные уровни связи для усиления стратегического сдерживания», — уверена Леонор Томеро, вице-президент фирмы JA Green и бывший первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания.
На сегодня SpaceX располагает 233 спутниками на полярной орбите, сообщил Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.
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