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NASA раскрыло план испытаний Starship и Blue Moon перед высадкой на Луну

NASA представило наиболее подробный на сегодняшний день план испытательного полета лунных посадочных аппаратов в рамках миссии «Артемида III».

Художественное изображение стыковки Starship с кораблем Orion в рамках миссии «Артемида III» / © SpaceX

На пресс-конференции в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде представители агентства рассказали о последовательности операций, подчеркнув важность этого полета для американской лунной программы и сложность предстоящих испытаний.

«Нам предстоит запустить три самые мощные ракеты в мире и провести, вероятно, самую сложную пусковую кампанию из всех, что когда-либо осуществлялись», — заявил на мероприятии, продолжавшемся более двух часов, руководитель программы «Артемида» в NASA Джереми Парсонс.

Речь идет о ракете-носителе Space Launch System (SLS) NASA, корабле Starship компании SpaceX и ракете New Glenn компании Blue Origin. Все три аппарата стартуют с космодромов на космическом побережье Флориды.

Если все пойдет по плану, первой стартует New Glenn, которая выведет лунный посадочный модуль Blue Moon компании Blue Origin на низкую околоземную орбиту. Затем последует запуск SLS с экипажем миссии «Артемида III» на борту корабля Orion. В состав экипажа NASA включило Рэнди Бресника, Андре Дугласа и Фрэнка Рубио, а также Луку Пармитано, представляющего Европейское космическое агентство (ESA).

Ракета SLS выведет Orion на высокоэллиптическую орбиту с минимальной высотой около 29 километров и максимальной — около 1806 километров над Землей. После этого корабль самостоятельно перейдет на орбиту высотой примерно 555 километров. Это необходимо для обеспечения температурной стабильности. Orion создавался как корабль для полетов в дальний космос, поэтому специалистам придется тщательно контролировать тепловые условия, которые на низкой околоземной орбите оказываются более сложными.

В течение первых двух дней экипаж будет проверять Orion и его системы на околоземной орбите. На третий день полета корабль должен встретиться с лунным модулем Blue Moon на высоте около 439 километров.

В следующие два дня экипаж будет отрабатывать операции после стыковки с Blue Moon. Астронавты откроют люк и перейдут в посадочный модуль, чтобы проверить системы терморегулирования, жизнеобеспечения и контроля окружающей среды. Убедятся, что аппарат способен поддерживать необходимое давление внутри герметичного объема. Кроме того, проверят действия в аварийных ситуациях и управление двумя состыкованными кораблями, а также оценят готовность центров управления полетом.

После завершения этих испытаний — предположительно на шестой день полета — стартует Starship. В носовой части корабля установят специально разработанный стыковочный адаптер.

Верхняя ступень многоразовой транспортной системы Starship, высота которой составляет около 52 метров, должна встретиться с Orion на восьмой день полета. Стыковка запланирована на низкой околоземной орбите высотой примерно 381 километр. Однако эта операция будет существенно отличаться от встречи с Blue Moon.

Демонстрация со Starship будет короче — около двух часов. Экипаж не будет переходить на борт Starship, но специалисты получат критически важные данные, которые помогут понять механику стыковки: какие силы возникают при контакте аппаратов, как они будут взаимодействовать и как следует организовать совместную работу.

После расстыковки со Starship миссия «Артемида III» продлится еще от шести до девяти дней. Затем Orion вернется на Землю и выполнит приводнение в океане с использованием парашютной системы.

Штатная продолжительность миссии составит 14 дней, однако при необходимости полет может продлиться до 17 дней.

Главная цель — подготовить все необходимое для миссии «Артемида IV», в ходе которой астронавты должны высадиться в районе южного полюса Луны в 2028 году, если график удастся соблюсти.

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