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Франция получила новый самолет радиоэлектронной разведки

Первый французский самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы Archange («Архангел») прибыл на авиабазу Эвре в Нормандии, где ему предстоит пройти технические и эксплуатационные испытания перед поступлением на вооружение.

Франция получила новый самолет радиоэлектронной разведки / © French Air and Space Force

На авиабазе Эвре (BA 105) дислоцируется 5/64-я авиационная эскадрилья радиоэлектронной разведки «Дюнкерк», которой предстоит эксплуатировать новые машины. В подготовке Archange к принятию на вооружение участвует Центр военно-воздушной экспертизы (CEAM) ВВС Франции.

Французские ВВС досрочно вывели из эксплуатации два самолета радиоэлектронной разведки Transall C-160G Gabriel в мае 2022 года. В результате страна лишилась специализированных воздушных платформ, предназначенных для сбора радиоэлектронной разведывательной информации. Частично образовавшийся пробел восполнил арендованный шведский самолет Saab 340, предоставленный в рамках контракта SOLAR. Однако его возможности не позволяют полностью заменить аппаратуру и функциональность Gabriel.

Преемником этих самолетов станет Archange, созданный на базе бизнес-джета Dassault Falcon 8X. Франция планирует получить три таких самолета к 2030 году. Первый экземпляр выполнил свой первый полет 25 июля 2025 года с предприятия Dassault Aviation в Бордо-Мериньяке.

Регистрация F-ZJFM указывает на связь самолета с подразделением летных испытаний Главного управления вооружений Франции (DGA EV). В дальнейшем ВВС подтвердили участие CEAM в технических и эксплуатационных испытаниях Archange на авиабазе Эвре. Подробности программы испытаний публично не раскрывались.

Разработка самолета уже отстает от первоначального графика на несколько лет: первые поставки планировалось начать к 2025 году. Как сообщил начальник штаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон в ходе недавнего выступления в Сенате, изготовление первого экземпляра задержалось, в частности, из-за сложностей с размещением вычислительного оборудования в ограниченном внутреннем пространстве самолета.

Dassault Aviation отвечает за доработку планера трехдвигательного Falcon 8X, интеграцию систем, летные испытания и дополнительную сертификацию. Компания Thales разработала оборудование радиоэлектронной борьбы, бортовые системы управления выполнением задач и датчики, включая комплекс CUGE (Capacité Universelle de Guerre Électronique — универсальная система радиоэлектронной борьбы).

Оборудование CUGE размещено в крупном обтекателе в нижней передней части фюзеляжа. Комплекс предназначен для обнаружения и анализа сигналов связи и радиоизлучения радиолокационных станций.

Система использует многополяризационные антенны, современные датчики и технологии искусственного интеллекта для автоматизации обработки данных. Она способна одновременно обнаруживать, анализировать и классифицировать различные источники электромагнитного излучения.

Сейчас Archange проходит технические и эксплуатационные испытания, которые должны подготовить самолет к будущему применению. Предполагается, что специалисты оценят работу бортовых систем и определят порядок эксплуатации и технического обслуживания новой платформы.

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