Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Франция получила новый самолет радиоэлектронной разведки
Первый французский самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы Archange («Архангел») прибыл на авиабазу Эвре в Нормандии, где ему предстоит пройти технические и эксплуатационные испытания перед поступлением на вооружение.
На авиабазе Эвре (BA 105) дислоцируется 5/64-я авиационная эскадрилья радиоэлектронной разведки «Дюнкерк», которой предстоит эксплуатировать новые машины. В подготовке Archange к принятию на вооружение участвует Центр военно-воздушной экспертизы (CEAM) ВВС Франции.
Французские ВВС досрочно вывели из эксплуатации два самолета радиоэлектронной разведки Transall C-160G Gabriel в мае 2022 года. В результате страна лишилась специализированных воздушных платформ, предназначенных для сбора радиоэлектронной разведывательной информации. Частично образовавшийся пробел восполнил арендованный шведский самолет Saab 340, предоставленный в рамках контракта SOLAR. Однако его возможности не позволяют полностью заменить аппаратуру и функциональность Gabriel.
Преемником этих самолетов станет Archange, созданный на базе бизнес-джета Dassault Falcon 8X. Франция планирует получить три таких самолета к 2030 году. Первый экземпляр выполнил свой первый полет 25 июля 2025 года с предприятия Dassault Aviation в Бордо-Мериньяке.
Регистрация F-ZJFM указывает на связь самолета с подразделением летных испытаний Главного управления вооружений Франции (DGA EV). В дальнейшем ВВС подтвердили участие CEAM в технических и эксплуатационных испытаниях Archange на авиабазе Эвре. Подробности программы испытаний публично не раскрывались.
Разработка самолета уже отстает от первоначального графика на несколько лет: первые поставки планировалось начать к 2025 году. Как сообщил начальник штаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон в ходе недавнего выступления в Сенате, изготовление первого экземпляра задержалось, в частности, из-за сложностей с размещением вычислительного оборудования в ограниченном внутреннем пространстве самолета.
Dassault Aviation отвечает за доработку планера трехдвигательного Falcon 8X, интеграцию систем, летные испытания и дополнительную сертификацию. Компания Thales разработала оборудование радиоэлектронной борьбы, бортовые системы управления выполнением задач и датчики, включая комплекс CUGE (Capacité Universelle de Guerre Électronique — универсальная система радиоэлектронной борьбы).
Оборудование CUGE размещено в крупном обтекателе в нижней передней части фюзеляжа. Комплекс предназначен для обнаружения и анализа сигналов связи и радиоизлучения радиолокационных станций.
Система использует многополяризационные антенны, современные датчики и технологии искусственного интеллекта для автоматизации обработки данных. Она способна одновременно обнаруживать, анализировать и классифицировать различные источники электромагнитного излучения.
Сейчас Archange проходит технические и эксплуатационные испытания, которые должны подготовить самолет к будущему применению. Предполагается, что специалисты оценят работу бортовых систем и определят порядок эксплуатации и технического обслуживания новой платформы.
Комментарии
Численность бурых медведей по всей России резко растет. Если верить СМИ, в 2026 году они еще и очень часто атакуют людей — во многом из-за вырубок лесов, которые сильно усложняют зверям жизнь. Правда, статистика говорит о другом: этот год далек от рекорда, да и площадь лесов растет. Что происходит на самом деле и почему атак медведей через несколько десятков лет может стать кратно больше, причем вплоть до Московской области?
Молекулярные машины преобразуют энергию в движение, как и обычные, но состоят из небольшого количества молекул. Они рассматриваются учеными как следующий шаг в миниатюризации — там, где обычные шестерни и трубки начинают работать со значительными ограничениями из-за сил трения и капиллярного эффекта, приходится менять парадигму.
Ученым впервые удалось в деталях проследить за тем, что происходит над кожей и под ней во время укуса малярийного комара. С помощью высокоскоростной съемки и чувствительных микродатчиков исследователи зафиксировали сложную координацию движений насекомого, а также сравнили его поведение с другими видами и генетически измененными комарами.
Численность бурых медведей по всей России резко растет. Если верить СМИ, в 2026 году они еще и очень часто атакуют людей — во многом из-за вырубок лесов, которые сильно усложняют зверям жизнь. Правда, статистика говорит о другом: этот год далек от рекорда, да и площадь лесов растет. Что происходит на самом деле и почему атак медведей через несколько десятков лет может стать кратно больше, причем вплоть до Московской области?
В России предложили способ вернуть в хозяйственный оборот земли Ставрополя, давно загрязненные нефтью
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали новый комплексный подход для рекультивации загрязненных нефтью земель Ставропольского края.
Ученые из МФТИ и Российского квантового центра с коллегами рассчитали, как управлять двумя аналогами квантовых битов — кубитов — с помощью лазерных импульсов. В компьютерной модели они получили между ними классическую полевую запутанность — особую связь волновых состояний. Такой способ управления может пригодиться для создания аналоговых симуляторов: устройств, воспроизводящих поведение сложных физических систем.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Марта, 2015
Очень странные болезни
13 Февраля, 2015
Религиозные символы
8 Апреля, 2015
Топ неоновых организмов
12 Января, 2021
Пять лет в истории, которые хуже, чем 2020 год
13 Ноября, 2014
«Лукавых» предков могло быть много
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно