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Самые популярные игровые консоли всех времен
Некоторые аналитики полагают, что в ближайшие годы игровые консоли постепенно начнут терять популярность. Однако сейчас они все еще желанны как для детей, так и для взрослых. На инфографике представлены самые продаваемые игровые приставки всех времен.
Аналитики Bloomberg Intelligence полагают, что в скором времени все активнее будет развиваться облачный гейминг, а консоли постепенно превратятся в развлечение для коллекционеров и энтузиастов. Некоторые компании уже готовятся к такому переходу, в том числе Microsoft и Sony. При этом наименее подготовленной к новой эпохе, по мнению аналитиков, оказалась Nintendo.
Но, как видно на инфографике, долгие годы именно Nintendo доминировала в списке самых продаваемых игровых консолей всех времен. В топ-20 попали девять консолей компании. При этом три из них попали в первую пятерку — Nintendo Switch, Nintendo DS и Game Boy & Game Boy Color.
У Sony в рейтинг попали шесть консолей, у Microsoft — три. При этом самой продаваемой консолью всех времен стала PlayStation 2, выпущенная в 2000 году. В общей сложности Sony продала около 160 миллионов таких приставок.
Самой старой консолью, попавшей в рейтинг, стала Atari 2600, выпущенная в 1977 году.
Комментарии
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Космический телескоп Euclid Европейского космического агентства совершил неожиданное астрономическое открытие: на снимках, сделанных в рамках глубокого обзора северного неба с 16 по 24 сентября 2026 года, исследователи обнаружили неизвестную комету. После тщательной проверки Центр малых планет Международного астрономического союза 8 октября официального подтвердил открытие и присвоил объекту обозначение C/2026 S1.
Некоторые змеи спасаются от опасности весьма неожиданным способом: не уползают, а катятся по земле, точно колесо. Казалось бы, при таком движении рептилия должна постоянно переворачиваться, теряя направление. Однако ее голова остается обращенной вперед, даже когда остальное тело быстро вращается. Ученые, наконец, выяснили, как змеям удается выполнять столь необычный трюк.
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