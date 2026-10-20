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Самые популярные игровые консоли всех времен

Некоторые аналитики полагают, что в ближайшие годы игровые консоли постепенно начнут терять популярность. Однако сейчас они все еще желанны как для детей, так и для взрослых. На инфографике представлены самые продаваемые игровые приставки всех времен.

© Aditi Sharma, Data Explained

Аналитики Bloomberg Intelligence полагают, что в скором времени все активнее будет развиваться облачный гейминг, а консоли постепенно превратятся в развлечение для коллекционеров и энтузиастов. Некоторые компании уже готовятся к такому переходу, в том числе Microsoft и Sony. При этом наименее подготовленной к новой эпохе, по мнению аналитиков, оказалась Nintendo.

Но, как видно на инфографике, долгие годы именно Nintendo доминировала в списке самых продаваемых игровых консолей всех времен. В топ-20 попали девять консолей компании. При этом три из них попали в первую пятерку — Nintendo Switch, Nintendo DS и Game Boy & Game Boy Color.

У Sony в рейтинг попали шесть консолей, у Microsoft — три. При этом самой продаваемой консолью всех времен стала PlayStation 2, выпущенная в 2000 году. В общей сложности Sony продала около 160 миллионов таких приставок.

Самой старой консолью, попавшей в рейтинг, стала Atari 2600, выпущенная в 1977 году.

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