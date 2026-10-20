Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
Рейтинг: +1797
Посты: 1043
7

Редкого ягуара впервые за долгое время засняли в лесном коридоре Центральной Америки

Редкие кадры, сделанные в лесах Гватемалы, дали защитникам природы новую надежду на сохранение одной из самых скрытных крупных кошек Америки. Фотоловушки запечатлели самца ягуара, передвигающегося по природному коридору, который связывает Гватемалу и Гондурас.

Сообщество
# биология
# природа
# фотографии
# ягуар
Редкого ягуара впервые за долгое время засняли в лесном коридоре Центральной Америки / © Panthera
Редкого ягуара впервые за долгое время засняли в лесном коридоре Центральной Америки / © Panthera

Новые снимки подтвердили, что ягуары продолжают использовать этот маршрут для перемещения между двумя странами, несмотря на то что люди все активнее осваивают места их обитания.

Фотоловушки установлены природоохранной организацией Panthera, занимающейся защитой диких кошек, совместно с Национальным советом Гватемалы по охраняемым территориям (CONAP). 

Директор программы Panthera по сохранению ягуаров Эллисон Девлин и руководитель отделения организации в Гондурасе Франклин Кастаньеда отметил, что подобные фотографии — настоящая редкость: получить такие кадры удается примерно раз в десять лет. Они показывают, что эти животные продолжают обитать в регионе, несмотря на многочисленные трудности и угрозы, с которыми им приходится сталкиваться.

Двусторонний природный коридор проходит вдоль границы Гватемалы и Гондураса. Он соединяет основные популяции ягуаров в Белизе, Гватемале и Мексике с группами животных, обитающими в центральной и восточной частях Гондураса. Сохранение этой связи помогает избежать изоляции популяций и близкородственного скрещивания. И то и другое повышает уязвимость животных и увеличивает риск их исчезновения.

По данным Международного союза охраны природы (МСОП), в целом ягуар относится к видам, находящимся в состоянии, близком к угрожаемому. Однако относительно благополучный статус вида во многом обеспечивается обширной популяцией в бассейне Амазонки, где обитает, по оценкам, около 89% всех ягуаров.

Остальные 33 изолированные субпопуляции находятся под более серьезной угрозой: многие классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения или на грани полного исчезновения. К ним относятся и ягуары Гватемалы и Гондураса.

Новые снимки также расширяют представления ученых о распространении ягуаров в Гватемале. Ранее их ареал в стране связывали прежде всего с лесами региона Петен. Теперь подтверждено присутствие этих животных и в горах Сьерра-де-лас-Минас на востоке страны, а также в природном коридоре Изабаль вдоль карибского побережья.

Редкие фотографии дают не только возможность увидеть скрытного хищника в естественной среде, но и подтверждают, насколько важно сохранять непрерывные участки леса. Для ягуаров такие коридоры могут стать одним из решающих факторов выживания в условиях растущего давления со стороны человека.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# биология
# природа
# фотографии
# ягуар
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Окт
Бесплатно
Математическая теория игр и ее жизненные аспекты
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
20 Окт
500
Мультивселенная: 6 способов создать другую Вселенную
ВСмысле
Онлайн
Лекция
21 Окт
1200
Жизнь подо льдом
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Проклятие и благословение ИИ
Ельцин Центр
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
От слона до муравья: полезные и опасные животные средневековых бестиариев
Альпина нон-фикшн
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Макроэкономика ожиданий. Нобелевская премия по экономике 2026 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Александр Столетов и первый фотоэлемент
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Квантовые технологии современности
ФизТех
Москва
Лекция
22 Окт
500
Лекция об искусственном интеллекте
ВСмысле
Онлайн
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Древние следы людей на дне высохшего озера рассказали о жизни первых американцев 23 000 лет назад

    20 октября, 08:02

  2. Отпечатки пальцев раскрыли пол и возраст создателей терракотовой армии

    20 октября, 07:00

  3. Ученые выяснили, как змеи перекатываются по земле на высокой скорости

    20 октября, 06:00

  4. Радиотуман Млечного Пути: ученые из России измерили рассеяние радиоволн у галактической перемычки

    19 октября, 17:41
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Дмитрий Караваев
36 минут назад
Интересно, это ящерица превратилась в змею или змея в ящерицу 🦎

Ученые выяснили, как змеи перекатываются по земле на высокой скорости

РУСТЕМ Т
2 часа назад
Малую Токмачку в рейтинге что-то не увидел

10 сильнейших армий мира в 2026 году по версии Global Firepower

Иван Колупаев
10 часов назад
Николай, вон там Березин с мест подсказывает "кобальт, кобальт, сан-андреас, посейдон пыщ-пыщ" 🤕 😁

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, с чего вообще вдруг у вас эти бомбы всплыли? Опять что-то прочитали между строк? 😏 Ну давайте уже подорвем эти "кобальтовые бомбы" где вы

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Иван Колупаев
11 часов назад
Юрий, теоретически в каждом спутнике Илона может сидеть по чуваку в синем трико и глазами лазерами. И попробуй докажи что это не так. Но на практике

Starshield против Starlink: чем военная спутниковая сеть SpaceX отличается от коммерческой

Александр Березин
11 часов назад
Иван, да? И когда же нам ждать военное использование кобальтовой бомбы, если не секрет?

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Александр Березин
11 часов назад
Alexander, попробуйте ознакомиться с реальным миром. Подсказка: украинские СМИ к нему отношения не имеют.

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Иван Колупаев
12 часов назад
Юрий, я хочу сказать ровно то что сказал - у старлинк нет военных модулей и даже модулей двойного назначения нет. База у спутников одна начинка

Starshield против Starlink: чем военная спутниковая сеть SpaceX отличается от коммерческой

Игорь Коняшов
12 часов назад
Алексей, Действительно! Сидели бы в пещерах, жрали бы корешки и подтухшее мясо. А то ишь чего удумали: вмешиваться в естественные процессы!

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Юрий Багов
13 часов назад
Alexander, вы неоднократно замечены в очень странном некритичном мышлении и избирательном отношении к фактам. Что мне покажет KH-11? Вы знаете, что

Starshield против Starlink: чем военная спутниковая сеть SpaceX отличается от коммерческой

Николай Цыгикало
13 часов назад
Иван, да уж больно толстоваты. 80-100 км толщина плиты. а уж длина куда больше. )

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Игорь Корн
13 часов назад
Иван, в военных целях используются не открытия а технологии :) . В теории если открытые спутники юпитера использовать как платформы

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Игорь Корн
13 часов назад
Дмитрий, заменить объединенных в мощный профсоюз бастующих опытных сценаристов сложно, заменить раскиданных по всему миру сортировщиков и

Amazon внедрила более миллиона роботов: как автоматизация меняет условия труда

Alexander Orsi
14 часов назад
Юрий, погуглите картинку разведывательного спутника KH-11, что бы не "искать чёрную кошку".

Starshield против Starlink: чем военная спутниковая сеть SpaceX отличается от коммерческой

Игорь Корн
14 часов назад
Интересно, что несмотря на миллион роботов, общая численность сотрудников Amazon не падает обвально (она колеблется вокруг отметки в 1,5 миллиона

Amazon внедрила более миллиона роботов: как автоматизация меняет условия труда

Alexander Orsi
14 часов назад
Попробуйте применить свои советы к себе самому. Подсказка: чебурнет не для всех.

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Игорь Корн
14 часов назад
Елена, в китае активно внедряют роботов. Коммунисты будут богаче а быдло опять не нужно? :)

Amazon внедрила более миллиона роботов: как автоматизация меняет условия труда

Юрий Багов
15 часов назад
Иван, то есть вы хотите сказать, что у Starlink и Starshield разные модели спутников? Из текста следует, что спутники те же, но модули шифрования или

Starshield против Starlink: чем военная спутниковая сеть SpaceX отличается от коммерческой

Александр Березин
15 часов назад
Alexander, у вас новости временных лет повести. Давно уже водители не отказываются. Так что вы верите эху дня позавчерашнего. Ваше право. "Эти же

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Alexander Orsi
15 часов назад
Водителям, после первого же рейса отказывающихся от продолжения за большие деньги, и прозвавшим трассу "дорогой смерти", я верю больше. Эти же

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Самые обсуждаемые