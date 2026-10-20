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Редкого ягуара впервые за долгое время засняли в лесном коридоре Центральной Америки

Редкие кадры, сделанные в лесах Гватемалы, дали защитникам природы новую надежду на сохранение одной из самых скрытных крупных кошек Америки. Фотоловушки запечатлели самца ягуара, передвигающегося по природному коридору, который связывает Гватемалу и Гондурас.

Редкого ягуара впервые за долгое время засняли в лесном коридоре Центральной Америки / © Panthera

Новые снимки подтвердили, что ягуары продолжают использовать этот маршрут для перемещения между двумя странами, несмотря на то что люди все активнее осваивают места их обитания.

Фотоловушки установлены природоохранной организацией Panthera, занимающейся защитой диких кошек, совместно с Национальным советом Гватемалы по охраняемым территориям (CONAP).

Директор программы Panthera по сохранению ягуаров Эллисон Девлин и руководитель отделения организации в Гондурасе Франклин Кастаньеда отметил, что подобные фотографии — настоящая редкость: получить такие кадры удается примерно раз в десять лет. Они показывают, что эти животные продолжают обитать в регионе, несмотря на многочисленные трудности и угрозы, с которыми им приходится сталкиваться.

Двусторонний природный коридор проходит вдоль границы Гватемалы и Гондураса. Он соединяет основные популяции ягуаров в Белизе, Гватемале и Мексике с группами животных, обитающими в центральной и восточной частях Гондураса. Сохранение этой связи помогает избежать изоляции популяций и близкородственного скрещивания. И то и другое повышает уязвимость животных и увеличивает риск их исчезновения.

По данным Международного союза охраны природы (МСОП), в целом ягуар относится к видам, находящимся в состоянии, близком к угрожаемому. Однако относительно благополучный статус вида во многом обеспечивается обширной популяцией в бассейне Амазонки, где обитает, по оценкам, около 89% всех ягуаров.

Остальные 33 изолированные субпопуляции находятся под более серьезной угрозой: многие классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения или на грани полного исчезновения. К ним относятся и ягуары Гватемалы и Гондураса.

Новые снимки также расширяют представления ученых о распространении ягуаров в Гватемале. Ранее их ареал в стране связывали прежде всего с лесами региона Петен. Теперь подтверждено присутствие этих животных и в горах Сьерра-де-лас-Минас на востоке страны, а также в природном коридоре Изабаль вдоль карибского побережья.

Редкие фотографии дают не только возможность увидеть скрытного хищника в естественной среде, но и подтверждают, насколько важно сохранять непрерывные участки леса. Для ягуаров такие коридоры могут стать одним из решающих факторов выживания в условиях растущего давления со стороны человека.

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